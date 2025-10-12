Подробно търсене

Едногодишно дете беше прието в болница в Гърция, след като баща му пушил марихуана край него

Петър Къдрев
Снимка: Niranjan Shrestha, AP / архив
Атина,  
12.10.2025 17:15
 (БТА)

Момиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание, защото баща му пушил марихуана в близост до него, съобщават гръцките медии.

„Прото тема“ информира, че детето било прието в детска болница с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано, защото лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.

Сигналът на спешния телефон е бил подаден в събота сутринта от майката на детето.

При разследването било установено, че 27-годишният баща на момичето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима. Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.

За щастие според информацията детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника.

/ПК/

