Гръцката брегова охрана откри 24 мигранти на остров Самос, има опасения за изчезнали

Петър Къдрев
Снимка: Panagiotis Balaskas, AP / архив. Изображението е илюстративно
Атина,  
12.10.2025 18:00
 (БТА)

Гръцката брегова охрана е открила 24 нелегални мигранти на остров Самос в източната част на Егейско море, съобщи информационният портал „Нюз 24/7“.

На острова обаче операцията продължава, защото властите претърсват обширни зони за евентуално изчезнали лица, за които се предполага, че може да са се отдалечили от групата при неизяснени засега обстоятелства.

Освен по суша операцията по издирването се осъществява и по море.

/ПК/

