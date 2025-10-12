Гръцката брегова охрана откри 24 мигранти на остров Самос, има опасения за изчезнали

Гръцката брегова охрана е открила 24 нелегални мигранти на остров Самос в източната част на Егейско море, съобщи информационният портал „Нюз 24/7“.

На острова обаче операцията продължава, защото властите претърсват обширни зони за евентуално изчезнали лица, за които се предполага, че може да са се отдалечили от групата при неизяснени засега обстоятелства.

Освен по суша операцията по издирването се осъществява и по море.