Етър (Велико Търново) играе офанзивно и резултатно срещу Дунав, каза за БТА Георги Чиликов преди мача между двата отбора в Русе

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов каза за БТА, че Етър (Велико Търново) обикновено играе офанзивно и резултатно срещу неговия отбор и вкарва с лекота голове. Затова той очаква тежък мач между двата тима. Те излизат един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на Втора лига на 5 октомври, неделя, от 16:00 часа на Градския стадион в Русе. Главен рефер на двубоя ще бъде Любослав Любомиров, а негови асистенти Асен Крумов и Алекс Крушков.

„Отборът на Етър надгради с привличането на двама нови нападатели и е различен от това, което показа в контролата срещу нас през лятото, когато загубихме с 0:1. Похвалното е, че нашите футболисти тренират отговорно с настроение. Всички са здрави. Осъзнават, че ни очаква важен двубой. Готови сме и се надявам да направим един добър мач“, каза още за БТА Чиликов.

От Дунав съобщиха, че билетите за срещата ще са достъпни в днешния ден във фен магазина на входа на зала „Дунав“ на улица „Околчица“ 6 от 9:00 до 20:00 часа, а в неделя от 9:00 до 13:00 часа. Те могат да бъдат закупени и онлайн на платформата fan.fcdunav.bg, уточниха от футболния клуб.

30 минути преди началото на двубоя ще бъдат отбелязани 50 години от победата на Дунав срещу италианския Рома с 1:0 от турнира за Купата на УЕФА. Ветераните, сред които Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Павел Малинов, Людмил Александров, Никола Христов, Стоян Илиев, Валентин Николаев, победили в Русе на 1 октомври 1975 година римския отбор, ще получат плакети и почетни грамоти от областния управител Драгомир Драганов.