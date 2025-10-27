Подробно търсене

Шведският футболен шампион Мялби постави и рекорд по спечелени точки в първенството

Христо Бонински
Шведският футболен шампион Мялби постави и рекорд по спечелени точки в първенството
Шведският футболен шампион Мялби постави и рекорд по спечелени точки в първенството
Снимка: Johan Nilsson /TT News Agency via AP
Мялби,  
27.10.2025 12:28
 (БТА)

Скромният тим на Мялби, който миналия понеделник стана шампион на Швеция за първи път в историята си, в неделя постави рекорд, като стана отборът, спечелил най-много точки в историята на футболното първенство на Швеция. Това постижение може да бъде подобрено още в последните два кръга.

Мялби се наложи над Наркьопинг с 2:1 в неделя, като вече има 21 победи от 28 мача до момента в Алсвенскан. Отборът вече има 69 точки до момента, като подобри постижението на Малмьо от 67 точки през 2010. Тимът може да стигне и до 75 точки в случаи на победи срещу ИФК Ворнамо и Хекен в последните два кръга. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:38 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация