Летище "Васил Левски" - София обяви нови полети до Кишинев, Краков и Прага

Летище "Васил Левски - София обяви на официалната си страница във "Фейсбук" нови полети до Кишинев, Краков и Прага, осъществявани от нискотарифни авиокомпании.

В съобщението се посочва, че полетите до Кишинев, столицата на Молдова, ще се изпълняват от авиокомпания "Уиз Еър" (Wizz Air) два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя.

Редовни полети до Краков, Полша ще се изпълняват три пъти седмично – в понеделник, петък и неделя, от авиокомпания "Райънер" (Ryanair).

От 27 октомври, ще започнат и полетите до чешката столица Прага. Те ще се осъществяват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и събота, също от "Уиз Еър".