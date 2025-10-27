Кметът на Шести сектор на Букурещ Чиприан Чуку обяви кандидатурата си за кметския пост на румънската столица на предстоящите местни избори

site.btaКметът на Шести сектор на Букурещ Чиприан Чуку обяви кандидатурата си за кметския пост на румънската столица на предстоящите местни избори
Кметът на Шести сектор на румънската столица Букурещ Чиприан Чуку обяви днес кандидатурата си за кмет на Букурещ на предстоящите на 7 декември частични местни избори, предаде агенция Аджерпрес.
Постът кмет на Букурещ се оваканти, след като Никушор Дан спечели президентските избори през месец май т.г.
Чиприан Чуку е първи заместник-председател на Национално-либералната партия, която е част от управляващата коалиция в Румъния. На местните избори миналата година той бе избран за втори мандат като районен кмет.
Премиерът Илие Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП), обяви снощи, че букурещката организация на НЛП е избрала за кандидат за изборите за кмет на Букурещ Чиприан Чуку.
Самият Чуку написа на страницата си във Фейсбук, че е решил да си кандидатира, защото иска да живее в добре организиран, подреден и приятен град с чист въздух.
„(…) Искам да спрем да прекарваме дни, дори месеци без топла вода и отопление през зимата! Искам нашите обществени услуги да са предвидими. Искам компанията за градски транспорт (RATB) да работи навреме! (…) Не искам да виждам повече порутени фасади, безредие в бизнеса и рекламата! Искам нашият град да продължи да се развива. Но нека се развива законно, следвайки най-добрите политики за градоустройство, със зони за смесено ползване, а не бъдещи гета“, написа във Фейсбук Чиприан Чуку, цитиран от Аджерпрес.
Според анкета на социологическа агенция Авангард, публикувана вчера, Даниел Бълуца, който е кмет на Четвърти сектор на Букурещ, избран от листата на Социалдемократическата партия, и Чиприан Чуку са фаворити за спечелване на кметския пост. Даниел Бълуца събира 25 процента от потенциалните гласове, следван от Чиприан Чуку с 23 на сто, информира телевизия Диджи 24.
След тях се нареждат Каталин Друла от партия „Съюз за спасение на Румъния“, която също участва в управляващата коалиция, с 18 процента и журналистката Анка Александреску с 16 процента. На пето място е бившият кмет на Четвърти и на Пети сектор Кристиан Попеску Пиедоне с 8 процента.
На 7 декември ще се състоят избори за кмет на Букурещ и частични местни избори в още няколко населени места. Предизборната кампания ще започне на 2 ноември.
/ПК/
