АКП: Властите в Камбоджа арестуваха 19 души, заподозрени в киберизмами
Властите в Чамкар Мон, квартал на Пномпен, предприеха мерки срещу предполагаеми онлайн измами, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
По време на операцията властите арестуваха 19 виетнамски граждани, включително пет жени, заподозрени в участие в онлайн измами, и конфискуваха имущество, в това число огнестрелно оръжие.
След извършване на криминологичен анализ на иззетото електронно оборудване разследващите откриха предполагаеми доказателства, свързани с измамни схеми, включително фалшифицирани документи, използвани за изпращане на работници в чужбина, и измами, свързани с онлайн запознанства.
Властите работят в тясно сътрудничество със съответните институции, за да продължат разследването и да идентифицират организаторите на тези технологични измами.
Заподозрените и иззетото от тях са предадени на общинската полиция на Пномпен за по-нататъшни правни процедури.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)
/ИТ/
