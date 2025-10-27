АКП: Властите в Камбоджа арестуваха 19 души, заподозрени в киберизмами

Властите в Чамкар Мон, квартал на Пномпен, предприеха мерки срещу предполагаеми онлайн измами, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

По време на операцията властите арестуваха 19 виетнамски граждани, включително пет жени, заподозрени в участие в онлайн измами, и конфискуваха имущество, в това число огнестрелно оръжие.

След извършване на криминологичен анализ на иззетото електронно оборудване разследващите откриха предполагаеми доказателства, свързани с измамни схеми, включително фалшифицирани документи, използвани за изпращане на работници в чужбина, и измами, свързани с онлайн запознанства.

Властите работят в тясно сътрудничество със съответните институции, за да продължат разследването и да идентифицират организаторите на тези технологични измами.

Заподозрените и иззетото от тях са предадени на общинската полиция на Пномпен за по-нататъшни правни процедури.

