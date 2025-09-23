Подробно търсене

АКП: Заместник министър-председателят на Камбоджа взе участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Александър Евстатиев
Заместник министър-председателят и министър на външните работи и международното сътрудничество на Камбоджа Прак Сокхон. Снимка: АКП
Пномпен,  
23.09.2025 19:59
 (БТА)

Заместник министър-председателят и министър на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа Прак Сокхон бе начело на камбоджанската делегация, която взе участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в централата на организацията в Ню Йорк, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

В изявлението на Сокхон от името на Камбоджа бе очертан трайният ангажимент на кралството към мира, устойчивото развитие, многостранното сътрудничество, насърчаването и защитата на човешкото достойнство, киберсигурността и борбата с последствията от климатичните промени.

В кулоарите на сесията вицепремиерът ще участва в двустранни срещи с генералния секретар на ООН, някои негови колеги и висши служители от международни организации.

Тези срещи имат за цел да задълбочат дипломатическите връзки, да подобрят двустранните и многостранните партньорства и да укрепят приноса на Камбоджа към световния мир и просперитет.

С отбелязването на 80-годишнината на ООН Камбоджа е солидарна с международната общност, като затвърждава непоколебимото си развитие и защитата на човешките права.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/СХТ/

