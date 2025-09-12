АКП: Близо 30 френски компании проучиха възможности за инвестиции в Камбоджа

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Снимка: АКП
Пномпен,  
12.09.2025 22:25
 (БТА)

Представители на близо 30 големи френски компании бяха в Камбоджа, за да проучат нови инвестиционни възможности и да укрепят икономическите партньорства, съобщи френското посолство в Пномпен, цитирано от камбоджанската новинарска агенция АКП. 

Делегацията е ръководена от Негово Превъзходителство Оливие Ришар, посланик на Франция в Камбоджа, Софи Сидос-Викат, президент на Френските съветници по външна търговия (CCEF) и съпредседател на Комитета за международни отношения на Движението на френските предприемачи (MEDEF) и Франсоа Корбен, вицепрезидент на MEDEF International и специален представител за АСЕАН.

Делегацията беше приета от Кео Ротанак, министър на мините и енергетиката, Еанг Софалет, министър на околната среда, проф. Чхеанг Ра, министър на здравеопазването, Рос Сейлава, държавен секретар в Министерството на икономиката и финансите. Бяха обсъдени перспективите за сътрудничество и бъдещи договори в ключови сектори, където френските компании имат експертиза и добавена стойност.

Организиран беше и обяд с представители на големи камбоджански компании, на който да се определят пътищата за партньорства.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/ИТ/

Към 23:30 на 12.09.2025 Новините от днес

