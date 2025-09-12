АКП: Близо 30 френски компании проучиха възможности за инвестиции в Камбоджа

Представители на близо 30 големи френски компании бяха в Камбоджа, за да проучат нови инвестиционни възможности и да укрепят икономическите партньорства, съобщи френското посолство в Пномпен, цитирано от камбоджанската новинарска агенция АКП.

Делегацията е ръководена от Негово Превъзходителство Оливие Ришар, посланик на Франция в Камбоджа, Софи Сидос-Викат, президент на Френските съветници по външна търговия (CCEF) и съпредседател на Комитета за международни отношения на Движението на френските предприемачи (MEDEF) и Франсоа Корбен, вицепрезидент на MEDEF International и специален представител за АСЕАН.

Делегацията беше приета от Кео Ротанак, министър на мините и енергетиката, Еанг Софалет, министър на околната среда, проф. Чхеанг Ра, министър на здравеопазването, Рос Сейлава, държавен секретар в Министерството на икономиката и финансите. Бяха обсъдени перспективите за сътрудничество и бъдещи договори в ключови сектори, където френските компании имат експертиза и добавена стойност.

Организиран беше и обяд с представители на големи камбоджански компании, на който да се определят пътищата за партньорства.

