АКП: Камбоджа и Франция потвърждават ангажимента си за укрепване на двустранните отношения

Външният министър на Камбоджа Прак Сокхон е провел вчера среща с френския посланик в страната Оливие Ришар, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според Министерството на външните работи по време на срещата Прак Сокхон е приел сърдечно френския посланик и е изразил дълбока признателност към дългогодишното приятелство между Камбоджа и Франция – партньорство основано на споделена история и взаимно доверие.

Той подчерта твърдия ангажимент на министерството за близко сътрудничество с посланика за по-нататъшното консолидиране и разширяване на двустранното партньорство, надграждайки досегашните постижения в областта.

И двете страни подчертаха забележителния напредък в ангажиментите на високо ниво, включително неотдавнашните ползотворни дискусии между премиера на Камбоджа Хун Манет и френския президент Еманюел Макрон, проведен в кулоарите на Третата конференция на ООН за океаните в Ница по-рано тази година. Тези разговори потвърдиха силния ангажимент на Камбоджа за подписване и ратифициране на Международен договор за защита на биологичното разнообразие в откритото море, както и подкрепата ѝ за Призива от Ница за амбициозен договор за пластмасите. Те също така приветстваха напредъка в прегледа на пътна карта за издигане на двустранните отношения до стратегическо партньорство и очакват с нетърпение свикването на третата сесия на двустранните политически консултации в Пномпен в края на 2025 г.

По отношение на икономическото сътрудничество, Прак Сокхон изрази благодарност за постоянната подкрепа на Франция за социално-икономическото развитие на Камбоджа, особено чрез Френската агенция за развитие. Той също така приветства предстоящото посещение на делегацията на „МЕДЕФ Интернешънъл“ в Камбоджа, похвали организацията за активната ѝ роля в подкрепа на френския бизнес в Камбоджа и насърчи по-нататъшни инвестиции в приоритетни области, включително възобновяема енергия, устойчива инфраструктура, селско стопанство, туризъм, авиация и цифрова икономика.

Двете страни обсъдиха допълнително сътрудничеството в областта на културата, здравеопазването, отбраната и околната среда.

Външният министър на Камбоджа също така информира посланик Ришар за текущото състояние на граничните въпроси между Камбоджа и Тайланд.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)