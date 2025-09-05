АКП: Камбоджанският министър на търговията посети Световното изложение в Осака

Министърът на търговията на Камбоджа, г-жа Чам Нимул, ръководи делегацията, посетила Националния павилион на Камбоджа на Световното изложение в Осака, Япония, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Целта на посещението е да се определи посещаемостта на павилиона, който се оказа популярен сред посетителите. Към 4 септември камбоджанският павилион е посрещнал 1 319 663 посетители, средно около 9101 посетители на ден. Това представлява приблизително 7% от общата посещаемост на Световното изложение от 18 977 000 души.

На шестмесечното изложение, което се провежда от 13 април до 13 октомври 2025 г., камбоджанският павилион е посветен на темата „Храмът Кох Кер“. Това подчертава ангажимента на Камбоджа за опазване на богатото ѝ културно наследство, архитектурни произведения и древно кхмерско изкуство.

В допълнение към храмовата тема, павилионът представя разнообразие от камбоджански продукти, включително кашу и ориз, произведения от мед и сребро, сувенири, дрехи и коприна, злато и различни произведения на изкуството.

Изложбата включва и видеоклипове, популяризиращи историческите обекти на Камбоджа и нейния икономически, търговски, инвестиционен и туристически потенциал.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)