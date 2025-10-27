Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига, Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет допуснаха втора загуба в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като отстъпиха при домакинството си срещу черногорския Будучност със 78:83 в мач от четвъртия кръг в група В.

Виена Баскет заема четвърта позиция във временното класиране в групата с актив 2-2, а начело са словенският Цедевита Олимпия и Будучност с по три успеха от четири изиграни срещи.

Борислав Младенов се отчете с 6 точки и 2 асистенции за 11 минути на терена за австрийския тим.

За състава от Виена предстои домакинство на Оберварт Гънърс на 29 октомври.

Друг от българските национали Йордан Минчев и неговият германски отбор Кемниц претърпяха поражение при гостуването си на Бамберг с 82:96 в двубой от петия кръг на местния шампионат. За Кемниц загубата бе втора, а съставът прекъсна серията си от три победи. Минчев и съотборниците му са седми в подреждането към момента с актив 3-2.

Българинът реализира 6 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28 игрови минути.

В следващия си мач Кемниц приема Улм в среща от турнира Еврокъп на 29 октомври, а на 1 ноември има домакинство срещу Брауншвайг в Бундеслигата.