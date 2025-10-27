Подробно търсене

Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига, Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

Кремена Младенова
Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига, Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия
Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига, Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия
На снимката: Баскетболистът Борислав Младенов, снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Виена,  
27.10.2025 12:23
 (БТА)

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет допуснаха втора загуба в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като отстъпиха при домакинството си срещу черногорския Будучност със 78:83 в мач от четвъртия кръг в група В.

Виена Баскет заема четвърта позиция във временното класиране в групата с актив 2-2, а начело са словенският Цедевита Олимпия и Будучност с по три успеха от четири изиграни срещи.

Борислав Младенов се отчете с 6 точки и 2 асистенции за 11 минути на терена за австрийския тим.

За състава от Виена предстои домакинство на Оберварт Гънърс на 29 октомври.

Друг от българските национали Йордан Минчев и неговият германски отбор Кемниц претърпяха поражение при гостуването си на Бамберг с 82:96 в двубой от петия кръг на местния шампионат. За Кемниц загубата бе втора, а съставът прекъсна серията си от три победи. Минчев и съотборниците му са седми в подреждането към момента с актив 3-2.

Българинът реализира 6 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28 игрови минути.

В следващия си мач Кемниц приема Улм в среща от турнира Еврокъп на 29 октомври, а на 1 ноември има домакинство срещу Брауншвайг в Бундеслигата.

/КМ/

Свързани новини

22.10.2025 22:24

Втора поредна загуба за Йордан Минчев и тима на Кемниц в баскетболния турнир Еврокъп

Германският Кемниц, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби от английския Лондон Лайънс с 67:68 като домакин в мач от четвъртия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението беше второ поредно
18.10.2025 14:25

Баскетболистът Борислав Младенов и Виена Баскет постигнаха втора победа в Адриатическата лига

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет постигнаха втора победа в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като спечелиха домакинството си срещу сръбския Мега Баскет
15.10.2025 23:14

Виена Баскет и националът Борислав Младенов претърпяха първа загуба в австрийското първенство

Националът Борислав Младенов и клубният му тим Виена Баскет отстъпиха пред Суонс Гмунден с 82:93 като домакини в мач от четвъртия кръг на австрийското баскетболно първенство за мъже. Загубата бе първа за състава на Виена след три поредни победи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:37 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация