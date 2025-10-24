Наградиха финалистите в шестото издание на Националната литературна награда „Йордан Радичков“ в Берковица, съобщиха за БТА от общинската управа.

Голямата награда спечели Пламен Антов за сборника с разкази „Нагоре по реката назад“. Той получи статуетка, вдъхновена от рисунка на Радичков, парична премия от 2000 лева и диплом.

Втора награда бе присъдена на Симеон Ботев за „Неизбежният наследник“. Той бе награден с картина на Венелин Захариев, парична премия от 1000 лева и диплом.

Трета награда отиде при Иван Сухиванов за сборника „Късни влакове, дъждовни…“. Той бе награден с пълен комплект 12 тома събрани съчинения на Йордан Радичков, парична премия от 500 лева и диплом.

Освен първите три призови места бяха връчени и две допълнителни награди. Наградата „Свирепо настроение" отиде при Петър Марчев за „Индианеца, който ми изпи динята“, а награда за дебют „Опит за летене" грабна Любослава Трайкова за „Корени и светлина“.

Финалистите са избрани от жури в състав: председател – критикът и писател Митко Новков, писателят и носител на наградата от миналата година Деян Енев, писателят Пенчо Ковачев, представителят на Община Берковица – литераторът и филолог Ива Василева, и писателят Горан Атанасов.