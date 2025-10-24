Наградиха финалистите в Националната изложба биенале „Тенец“, която се провежда в Монтана. Отличията на името на Йордан Радичков бяха връчени при откриването на изложба с творбите от конкурса в Художествена галерия „Кирил Петров“ - Монтана.

Официални гости на събитието бяха председателят на Съюза на българските художници Любен Генов, председателят на Общински съвет – Монтана Иво Иванов и директорът „Хуманитарни дейности“ към Община Монтана Александър Герасимов. Отличените автори представи главният експерт „Култура и вероизповедания“ към Община Монтана Нели Василева.

Голямата награда на името на Йордан Радичков спечели Славина Русева-Стефанова с пластиката „Хора и свраки“. Тя е главен асистент в катедра „Скулптура“ на Факултета по изобразително изкуство във Великотърновския университет. Художничката получи грамота, плакет и парична премия в размер от 3000 лева.

Наградата на Съюза на българските художници получи линогравюрата „Разказвачът на приказки“ на Екатерина Деянова от София.

В раздел „Живопис“ класацията оглави платното „Архетипи“ на Николай Тодоров от Добрич, а в „Скулптура“ - пластиката „Пробуждане" на Николай Маринов от София. В раздел „Графика“ беше отличен Зоран Мише за творбата му „Тотем – несломим дух“. Като най-стойностен сред произведенията на приложните изкуства беше определен плакатът „Нежната спирала“ на Петър Григоров от Монтана.

Журито присъди наградата за млад автор на 21-годишния скулптор Симеон Лазаров от София. Паричната премия за нея е осигурена от доц. Борислав Великов от Сдружение „Приятели на Радичков“.

Номинираните и наградените са определени сред 84 творби, избрани от жури на първия онлайн етап на биеналето. За участие в него са пристигнали 309 произведения на автори от 39 населени места в България и от град Афион – Турция.

Победителите в биеналето са определени от петчленно жури с председател художникът и професор в катедра „Графика“ на Националната художествена академия (НХА) Йохан Йотов. Членове на журито са още художникът и доцент в катедра „Стенопис“ на НХА Любомил Драганов, художникът и дългогодишен уредник в художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен Иван Велчев-Йово, бившият главен уредник на Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана Николай Пенков и бившият директор на галерията Теодоси Антонов. Всички те са членове на Съюза на българските художници.

Биенале „Тенец“ се организира от Община Монтана, местното представителство на Съюза на българските художници, Регионалния исторически музей и Дружеството на художниците „Тенец“ – Монтана. Тенецът е мистичен образ от творчеството на Йордан Радичков, а биеналето се провежда в чест на писателя на всеки две години.