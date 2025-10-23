В Пловдив бе открито деветото издание на Международния китарен фестивал

В Пловдив тази вечер бе открито деветото издание на Международния китарен фестивал GuitArt Festival Plovdiv. Събитието ще продължи до неделя (26 октомври) на различни сцени в града – Студио 1 на БНР-Пловдив, Bee Bop Café, Jazz Club In The Jazz и Държавен куклен театър – Пловдив.

В откриващата вечер на сцената в Студио 1 на БНР-Пловдив излязоха предишни лауреати на международния конкурс GuitArt – Каси Мартин (2023) и Павле Филипович (2024), които обединиха таланта си в специален двоен концерт.

Създателят и артистичен директор на фестивала Христо Коликов разказа пред БТА, че идеята за събитието идва от неговите младежки години: „Като млад китарист много ми се искаше да имам достъп до по-голям избор от концерти на китаристи от цял свят, а не само това, което се предлагаше тогава. Така че реших да го правим за по-младите китаристи, на които да се даде възможност да придобиват някакъв опит и фестивалът да има някаква добавена стойност за младите“, каза Коликов.

Той уточни, че два от концертите ще бъдат на различни от първоначално обявените локации. Дамян Пейчиноски ще свири в събота, 26 октомври, в Студио 1 на БНР-Пловдив, тъй като ще се правят и записи. Концертът на Light in Babylon ще се състои в петък, 25 октомври, в Bee Bop Café – „защото музиката им е танцувална и според него клубно място ще им отива повече“.

Коликов отбеляза, че любовта към един от най-популярните музикални инструменти е причината всяко издание на фестивала да се превръща в празник на китарата – „който разкрива нейното място в развитието на поп и рок музиката, нейното класическо музикално наследство и радостта, която носи на хората, които свирят и я слушат“.

Част от програмата е и международният конкурс за класическа китара GuitArt Plovdiv, чийто финален кръг ще се проведе в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. „Конкурсът събира млади китаристи от целия свят и се превръща в платформа за откриване на нови таланти“, посочи Коликов, добавяйки, че тази година има участници и от Япония.

Конкурсът е в два кръга – първият е онлайн, а след него се избират участниците за втория етап. „Журито е от шест човека, които присъждат първа, втора и трета награда след провеждането му в неделя – 26 октомври. След това вечерта, преди финалния концерт на Матеуш Ковалски, който е в момента един от най-набиращите скорост млади китаристи, е официалното награждаване на победителите“, уточни Коликов.

Той добави, че в журито тази година са проф. д-р Стела Динкова-Митева, зам.-ректор на АМТИИ, Дамян Пейчиноски, както и изпълнителите, които откриха фестивала – Каси Мартин и Павле Филипович. Награждаването ще се състои в последния ден на фестивала, в Държавен куклен театър – Пловдив.

Сред специалните гости тази година са истанбулската формация Light in Babylon, българският Quintet Colors, виртуозът Дамян Пейчиноски от Република Северна Македония с неговия квинтет, Blazin' Quartet (Босна/Нидерландия, Гърция, Италия, България), гръцкото ребетико Trio Taratsa и други.

Каси Мартин е изгряваща звезда в света на класическата китара. Наречена „Откритие“ от списание Guitar Classique, тя започва да свири на китара едва на петгодишна възраст. През 2024 г. завършва Парижката национална консерватория с магистърска степен.

На 23 години вече е носителка на редица престижни международни отличия, сред които ICMA-Classeek Award (2024), Silesian Guitar Autumn (Полша), Forum Gitarre Wien (Австрия), GuitArt Plovdiv (България) и Taiwan International Guitar Competition.

Каси Мартин е изнасяла концерти в Европа, Америка и Азия и е участвала в значими проекти като Eurostrings, Un été en France на Готие Капюсон и The Woman and the Guitar на Серхио Асад. Известна е с изтънченото си и изразително свирене и изследва репертоар, обхващащ музиката от ранните епохи до съвремието. Тя е артист на Savarez и свири на китара Daniel Friederich от 1994 г.

Павле Филипович завършва бакалавърска и магистърска степен във Факултета по музика в Белград, като е обявен за най-добрия студент на своя випуск в класа на проф. Дарко Караджич.

През 2018 г. изпълнява прочутия „Концерт от Аранхуес“ на Хоакин Родриго със Симфоничния оркестър на Радио и телевизия Сърбия под диригентството на маестро Боян Суджич. На 23-тия Фестивал за китарна музика в Белград участва в премиерата на новото произведение на Хайме Зенамон – From Balkans with love, Op. 190, заедно с Дмитри Иларионов, Юлия Тринчук, Слободан Миливоевич, Алберто Месирка и Петър Чулич.

Той има солови рецитали на престижни международни фестивали, сред които Guitar Art Festival (Белград), Vojvodina Guitar Festival (Нови Сад), Anna Amalia (Ваймар), Hamburger Gitarrenforum, Tuzla Guitar Week, Gitarrenfestival Tübingen, Festival Internacional do Tejo (Португалия) и Tremolo International Guitar Festival (Скопие).

Филипович е участвал в майсторски класове на редица световноизвестни професори, сред които Хуберт Кепел, Елиът Фиск, Габриел Бианко, Марко Тамайо, Зоран Дукич, Хорхе Кабалеро, Димитри Иларионов, Павел Стейдл, Душан Богданович, Оскар Гилия, Един Карамазов, Денис Азабагич, Горан Кривокапич, Сюфей Ян, Роман Вязовски, Томас Оферман, Костас Коциолис, Жудикаел Перрой и Лоренцо Микели.