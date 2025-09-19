GuitArt Festival Plovdiv 2025 посвещава деветото си издание на китарното изкуство на Балканите

От 23 до 26 октомври Пловдив отново ще бъде домакин на GuitArt Festival, който тази година посвещава програмата си на богатството на Балканите. Деветото издание ще представи музикални проекти от различни страни в региона, съчетаващи традиция и съвременно звучене, и превръщащи града под тепетата в сцена на културен диалог и музикално вдъхновение, съобщиха от Община Пловдив.

Сред специалните гости са харизматичната истанбулска формация Light in Babylon, българският Quintet Colors, виртуозът Дамян Пейчиноски от Република Северна Македония с неговия квинтет, Blazin' Quartet (Босна/Нидерландия, Гърция, Италия, България) както и гръцкото ребетико Trio Taratsa и други.

Фестивалът ще срещне публиката и с едни от най-ярките млади таланти – лауреатите от Международния конкурс GuitArt Plovdiv, сред които са Павле Филипович (Сърбия) и Каси Мартин (Франция).

Концертите ще се проведат на различни сцени в Пловдив – Bee Bop Café, Държавен куклен театър – Пловдив и Jazz Club In The Jazz.

Част от програмата е и Международният конкурс за класическа китара GuitArt Plovdiv, чиито финален кръг ще се състои в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Конкурсът събира млади китаристи от целия свят и е платформа за откриване на нови таланти.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Осъществява се с партньорството на Полски културен институт.

GuitArt е ежегоден фестивал, посветен на китарата. Основан през 2015 г., той има за цел да популяризира китарата като инструмент и да събере ентусиасти и професионалисти от различни страни, за да обменят опит, знания и музикална страст