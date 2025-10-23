Подробно търсене

Съставен е акт за премахване на незаконен строеж при корекцията на р. Козлука в Елените

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева, архив
Елените,  
23.10.2025 22:41
 (БТА)

Съставен е констативен акт за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (коритото) на р. Козлука и земни насипи", намиращ се в землището на Свети Влас, ваканционно селище Елените. Това съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол на интернет страницата си.

Съобщението за съставения акт е залепено на мястото на строежа.

Актът е издаден на основание чл. 225 от Закона за устройство на територията поради установяване на незаконно строителство. 

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района. 

На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в Елените.

За период от 15 години и немалко подадени преписки за обекти в местност Козлука, няма досие на нито един обект, преминал през процедура за оценка на въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка, съобщи на 8 октомври министърът на околната среда и водите Манол Генов, който представи резултатите от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие. 

