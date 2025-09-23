Около 100 града в цяла Франция развяха палестинското знаме пред кметствата си

Около 100 града в цяла Франция откликнаха на призива на лидера на френските социалисти Оливие Фор да развеят вчера палестинското знаме пред сградите на кметствата си, предаде Франс прес.

Инициативата беше с цел отбелязване на решението на президента на Франция Еманюел Макрон да обяви официално, че страната му признава Държавата Палестина.

Палестинските знамена се появиха пред кметствата въпреки забраната от страна на вътрешния министър Брюно Рьотайо да се предприема подобна стъпка.

Във Франция има общо 34 875 общини. Палестински знамена се появиха вчера пред кметствата на Сен Дени, на Малакоф, Ла Курньов, Сен-Уен, Нантер, Баньо, Женвилие, Иври-сюр-Сен, Корбей-Есон, които са в парижкия район, посочва Бе Еф Ем Те Ве.

Палестински знамена се развяха и пред кметствата на Лил, Крей, Рен, Нант, Булон-сюр-Мер, Кетини, Тарнос, Габрел и Шенов.

Призивът на Фор намери отклик и в общините на френската отвъдморска територия Реюнион.

А южният пристанищен френски мегаполис Марсилия обяви вчера, че се побратимява в палестинския град Витлеем. Леви общински съветници спуснаха палестинското знаме и от един от прозорците на сградата на кметството в Париж.

В навечерието на обявяването от Макрон на френското признаване на Държавата Палестина на Айфеловата кула в Париж пък бяха прожектирани израелското и палестинското знаме и между тях бял гълъб с маслинова клонка в човката.