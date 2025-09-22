Стачка в знак на солидарност с Газа в Италия доведе до смущения в цялата страна

Хиляди работници и студенти в цяла Италия се присъединиха към обща стачка и широкомащабни демонстрации в знак на солидарност с палестинците в Газа, съобщи Асошиейтед прес.

Италианските синдикати призоваха за 24-часова обща стачка както в публичния, така и в частния сектор, включително в обществения транспорт, влаковете, училищата и пристанищата.

Стачката предизвика смущения в цялата страна, с дълги закъснения на влакове и ограничен обществен транспорт в големите градове, включително Рим и Милано.

Транзитът на стоки беше забавен или частично блокиран от седящи протести и митинги на работници в основните италиански пристанища Генуа и Ливорно. Над 20 000 души се събраха пред централната гара в Рим, за да протестират срещу влошаващата се хуманитарна криза в Газа.

Синдикатите и студентските организации осъдиха "бездействието на италианското правителство и правителствата на ЕС".

Италианското правителство, начело с консервативния премиер Джорджа Мелони, близък съюзник на Израел в ЕС, напоследък изостри тона си по отношение на израелската политика, тъй като вътрешният натиск по повод войната се засили. Италия обаче не е сред страните, включително Франция, които ще признаят официално палестинската държава на тазседмичната Генерална асамблея на ООН, отбеляза АП.