Стачка в знак на солидарност с Газа в Италия доведе до смущения в цялата страна

Пламен Йотински
Участници в национален протест и обща стачка в Италия срещу войната в Газа изпълниха улиците на Рим. Снимка: AP/Alessandra Tarantino
Рим,  
22.09.2025 14:56
 (БТА)
Хиляди работници и студенти в цяла Италия се присъединиха към обща стачка и широкомащабни демонстрации  в знак на солидарност с палестинците в Газа, съобщи Асошиейтед прес.

Италианските синдикати призоваха за 24-часова обща стачка както в публичния, така и в частния сектор, включително в обществения транспорт, влаковете, училищата и пристанищата.

Стачката предизвика смущения в цялата страна, с дълги закъснения на влакове и ограничен обществен транспорт в големите градове, включително Рим и Милано.

Транзитът на стоки беше забавен или частично блокиран от седящи протести и митинги на работници в основните италиански пристанища Генуа и Ливорно. Над 20 000 души се събраха пред централната гара в Рим, за да протестират срещу влошаващата се хуманитарна криза в Газа.

Синдикатите и студентските организации осъдиха "бездействието на италианското правителство и правителствата на ЕС". 

Италианското правителство, начело с консервативния премиер Джорджа Мелони, близък съюзник на Израел в ЕС, напоследък изостри тона си по отношение на израелската политика, тъй като вътрешният натиск по повод войната се засили. Италия обаче не е сред страните, включително Франция, които ще признаят официално палестинската държава на тазседмичната Генерална асамблея на ООН, отбеляза АП.

/ПЙ/

Свързани новини

21.09.2025 14:10

Две стачки разгорещяват в Италия темата за ивицата Газа

Италия е приклещена този уикенд между две общонационални стачки, свикани по призив на синдикални конфедерации под надслова „Италия спира заради Газа“, отбелязват голям брой италиански медии, сред които АНСА, Ти Джи Ком 24, „Република“, „Соле 24 оре“, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Рома тудей“, „Фанпейдж“, „Кориере дела сера“, „Стампа“. Стачните действия заради случващото се в Газа бяха обявени по-рано през настоящата седмица. Първият стачен ден вече отмина и беше на 19 септември. Вторият стачен ден е утре.

Към 15:06 на 22.09.2025 Новините от днес

