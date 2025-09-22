Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН

Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН, съобщи Министерският съвет.

Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Събитието събира държавни и правителствени ръководители, министри и представители на държавите членки, които потвърждават ангажимента си към принципите на основополагащия документ на световната организация.

Срещата на високо равнище в Ню Йорк се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.

Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества. В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето.

Страната ни разглежда инициативата "ООН-80" като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г. Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен