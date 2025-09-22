Съветът за сигурност на ООН се срещна, за да обсъди заплахите за международната сигурност, като акцентът бе поставен върху навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония през последните няколко седмици.

Министърката на външните работи на Великобритания предупреди Русия, че нейните действия на територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО", добави тя.

Изявление направи и Дмитрий Полянски, първият заместник на постоянният представител на Русия в Съвета за сигурност.

Той разкритикува Европа за това, че е "неприятелски настроена към Москва и че представя Русия като заплаха, разпространявайки лъжи, а не факти." "Тази параноя достига нови висини", заяви той. По думите му европейските представители не са предоставили доказателства, че дроновете са били руски.

Също така, Майк Уолз, постоянният представител на САЩ в ООН, направи първото си изявление пред Съвета за сигурност в качеството си на посланик в организацията.

"САЩ остават ангажирани да защитават съюзниците си от НАТО и ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО", заяви той.

Уолз добави, че "Русия или иска да ескалира ситуацията и да въвлече други страни в нея, или не контролира достатъчно добре силите, които са отговорни за изстрелването на оръжия."

"И двата сценария са еднакво обезпокояващи", подчерта постоянният представител на САЩ в ООН.

Той призова Москва да започне преговори с Украйна за прекратяване на войната.

Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол.