site.btaСъветът за сигурност на ООН се срещна, за да обсъди заплахите за международната сигурност
Съветът за сигурност на ООН се срещна, за да обсъди заплахите за международната сигурност, като акцентът бе поставен върху навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония през последните няколко седмици.
Министърката на външните работи на Великобритания предупреди Русия, че нейните действия на територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство.
"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.
"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО", добави тя.
Изявление направи и Дмитрий Полянски, първият заместник на постоянният представител на Русия в Съвета за сигурност.
Той разкритикува Европа за това, че е "неприятелски настроена към Москва и че представя Русия като заплаха, разпространявайки лъжи, а не факти." "Тази параноя достига нови висини", заяви той. По думите му европейските представители не са предоставили доказателства, че дроновете са били руски.
Също така, Майк Уолз, постоянният представител на САЩ в ООН, направи първото си изявление пред Съвета за сигурност в качеството си на посланик в организацията.
"САЩ остават ангажирани да защитават съюзниците си от НАТО и ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО", заяви той.
Уолз добави, че "Русия или иска да ескалира ситуацията и да въвлече други страни в нея, или не контролира достатъчно добре силите, които са отговорни за изстрелването на оръжия."
"И двата сценария са еднакво обезпокояващи", подчерта постоянният представител на САЩ в ООН.
Той призова Москва да започне преговори с Украйна за прекратяване на войната.
Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина