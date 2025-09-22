Подробно търсене

Катар приветства признаването на Държавата Палестина от четири страни; очаква се още три да го направят на конференция в Ню Йорк днес

Иво Тасев
Катар приветства признаването на Държавата Палестина от четири страни; очаква се още три да го направят на конференция в Ню Йорк днес
Катар приветства признаването на Държавата Палестина от четири страни; очаква се още три да го направят на конференция в Ню Йорк днес
Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Снимка: АП/Nathan Howard
Доха/Ню Йорк,  
22.09.2025 08:28
 (БТА)
Етикети

Катар приветства днес признаването на Държавата Палестина от четири страни, предаде Ройтерс. Вчера това направиха заедно Великобритания, Канада и Австралия, а след тях и Португалия.

В официалното изявление на Катар се казва, че емирството подкрепя усилията за постигане на "справедлив, всеобхватен и траен мир" в региона.

Очаква се днес Франция, Белгия и Нова Зеландия също официално да признаят Държавата Палестина на международната конференция на високо равнище за мирното уреждане на палестинския въпрос, информира ДПА. Тема на конференцията в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк е прилагането на решение за мирно съвместно съществуване на две държави – израелска и палестинска, 

Форумът ще бъде председателстван съвместно от Франция - в лицето на президента на страната Еманюел Макрон, и от Саудитска Арабия. Тя е насрочена за 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско).

Израел и неговият съюзник - САЩ, бойкотират конференцията, отбелязва ДПА. Германският външен министър Йохан Вадефул ще присъства в качеството си на поддръжник на решението с две държави, макар че на този етап Германия е против официалното признаване на палестинска държава, обръща внимание агенцията.

Палестинският президент Махмуд Абас ще вземе участие посредством видеоконферентна връзка, след като правителството на Доналд Тръмп му отказа американска виза.

/ИТ/

Свързани новини

18.09.2025 16:51

Председателката на ОС на ООН Аналена Бербок заяви, че организацията трябва да се адаптира, за да остане силна

Председателката на Общото събрание (ОС) на Организацията на обединените нации (ООН) Аналена Бербок подчерта значението на Устава на ООН и необходимостта от реформи и по-силна приобщаваща политика, съобщи организацията на уебсайта си.
17.09.2025 11:42

Юбилейна година за България в ООН – седем десетилетия, откакто страната ни е членка на организацията

За България 2025 г. е юбилейна - навършват се 70 години, откакто е член на Организацията на обединените нации. Страната ни е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г. с резолюция 995/10 на Общото събрание на световната организация, сочат данни на отдел "Справочна" на БТА. Според архивите актът на приемане на България в ООН бележи излизането на страната от международната изолация в периода след Втората световна война и полагането на основите за възстановяване на международния авторитет на страната и за нейното пълноправно участие в международните отношения.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:58 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация