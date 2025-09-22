Катар приветства признаването на Държавата Палестина от четири страни; очаква се още три да го направят на конференция в Ню Йорк днес

Катар приветства днес признаването на Държавата Палестина от четири страни, предаде Ройтерс. Вчера това направиха заедно Великобритания, Канада и Австралия, а след тях и Португалия.

В официалното изявление на Катар се казва, че емирството подкрепя усилията за постигане на "справедлив, всеобхватен и траен мир" в региона.

Очаква се днес Франция, Белгия и Нова Зеландия също официално да признаят Държавата Палестина на международната конференция на високо равнище за мирното уреждане на палестинския въпрос, информира ДПА. Тема на конференцията в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк е прилагането на решение за мирно съвместно съществуване на две държави – израелска и палестинска,

Форумът ще бъде председателстван съвместно от Франция - в лицето на президента на страната Еманюел Макрон, и от Саудитска Арабия. Тя е насрочена за 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско).

Израел и неговият съюзник - САЩ, бойкотират конференцията, отбелязва ДПА. Германският външен министър Йохан Вадефул ще присъства в качеството си на поддръжник на решението с две държави, макар че на този етап Германия е против официалното признаване на палестинска държава, обръща внимание агенцията.

Палестинският президент Махмуд Абас ще вземе участие посредством видеоконферентна връзка, след като правителството на Доналд Тръмп му отказа американска виза.