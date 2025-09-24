Израелски дрон се е разбил в щаб на мироопазващите сили на ООН без да причини жертви

Подробно търсене

Николай Джамбазов
Израелски дрон лети над Бейрут, Ливан. Юни, 2025 г. Снимка Hassan Ammar, AP.
Бейрут,  
24.09.2025 17:17
 (БТА)
Израелски дрон се е разбил в главния щаб на Временните сили на ООН в Южен Ливан, но за щастие не е причинил жертви, съобщиха военните части на международната организация, цитирани от Асошиейтед прес.

Временните сили на ООН в Ливан заявиха, че с полета си над ливанска територия дроновете на Израел нарушават резолюция на Съвета за сигурност, която е подпомогнала за спирането на войната между Израел и "Хизбула". Резолюцията на Съвета е приета през 2006 г. и предвижда взаимното спазване на въздушното пространство.

Мироопазващите сили на ООН съобщиха, че са обезвредили дрона веднага след като е навлязъл в южния ливански град Накура във вторник следобед. Летателният апарат не е разполагал с оръжия, но е бил оборудван с камера.

Коментар не е последвал от Израел, но въоръжените му сили са признали впоследствие, че дронът е техен.

Инцидентът се случва само две седмици след като Временните сили на ООН заявиха, че израелски дронове са спуснали четири гранати близо до тях в граничните с Израел ливански територии, докато са разчиствали препятствия на пътя.

В най-скорошната война между Израел и "Хизбула" загинаха повече от 4000 души в Ливан, включително хиляди граждани, като конфликтът причини щети, оценени на 11 млрд. долара, напомня Асошиейтед прес.

