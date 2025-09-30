Подробно търсене

Александър Евстатиев
АНСА: Флотилията „Глобал Сумуд“ ще достигне опасната зона в близост до бреговете на Израел
Плавателен съд от флотилията „Глобал Сумуд“. Снимка: АП/Anis Mili
Рим,  
30.09.2025 09:46
 (БТА)

Флотилия „Глобал Сумуд“ ще напусне международните води и ще достигне точката, в която рискува да бъде прехваната от Силите за отбрана на Израел, заяви Тони Лапичирела, италиански активист, плаващ на един от плавателните съдове, участващи във флотилията, която ще се опита да пробие израелската блокада и да достави помощ за Газа, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Намираме се на 300 мили от ивицата Газа", каза Лапичирела в понеделник. 

„След два дни, тоест в сряда, ще бъдем в зоната за прехващане, а след три дни ще бъдем в Газа. Мисията се насочва към Газа - това е единственият начин да се отвори постоянен хуманитарен канал“, смята той.  

„Спиране в Кипър или други промени в маршрута никога не са били обмисляни“, допълни активистът.

„Съгласно международното право няма рискове“, отговори Лапичирела, на въпрос за рисковете за безопасността на хората, участващи във флотилията.

„Всяка опасност е свързана с насилие от страна на Израел, на който правителствата по света все още позволяват да излиза извън рамките на международното право“, смята Лапичирела.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предупреди по време на среща група активисти, представляващи флотилията, че съществува риск от драматични последици, ако те продължат с плана си за пробиване на израелската блокада.

Крозето призова да се положат всички усилия, за да надделее чувството за отговорност, твърдейки, че вече са налице канали за доставка на помощ за палестинските цивилни в Газа.

Миналата седмица Крозето предупреди, че Италия няма да може да направи нищо, за да защити флотилията, след като тя напусне международни води.

Италианският военноморски флот прати фрегата да плава близо до флотилията, в която участват редица цивилни, включително италиански депутати и евродепутати, след като тя беше подложена на атака с дрон миналата седмица.

Фрегатата „Алпино“ ще изпрати предупреждение до плавателните съдове, участващи в мисията, че спира да следва флотилията когато плавателните съдове пристигнат на разстояние между 100 и 120 морски мили от брега на ивицата Газа. Фрегатата ще информира лодките на флотилията, че е по-нататъшно плаване е опасно. Фрегатата "Алпино" замени друга италианска фрегата - "Фазан", която беше пратена също да съдейства на флотилията, след като активисти казаха, че миналия вторник срещу сряда флотилията е била атакувана от дронове в района на Гърция.

Италианският президент Серджо Матарела също така призова флотилията да се въздържи от опити за пробиване на блокадата, призовавайки я да приеме предложение от Католическата църква да закара помощта, която превозва, до Кипър, за да може Латинската патриаршия на Йерусалим след това да я транспортира в Газа.

Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни посочи, че е помолил израелския си колега Гидеон Саар да защити италианците на борда на флотилията.

Крозето заяви, че има висок риск от инциденти с Израелските сили за отбрана поради големия брой плавателни съдове във флотилията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ГГ/

29.09.2025 15:52

Турция евакуира пътници от флотилията „Глобал Сумуд“, след като лодката им се повреди

Турските власти са евакуирали пътници от една от лодките на флотилията „Глобал Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за ивицата Газа, след като плавателният съд се повредил, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
28.09.2025 19:50

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа ще отплава отново; италианският външен министър предупреди за опасност

Международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа, която беше спряна в продължение на няколко дни в гръцката акватория за ремонти, ще отплава отново за Газа, където активистите ще се опитат да преминат израелската морска блокада и да доставят помощ в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
28.09.2025 12:02

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа възобнови пътуването си въпреки заплахите от Израел

Частната флотилия от около 50 кораба, превозващи хуманитарна помощ за ивицата Газа – „Глобал Сумуд“, е възобновила плаването си, съобщи ДПА, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на кораби MarineTraffic.
25.09.2025 16:50

АНСА: Италия посредничи как да бъде доставена помощта от глобалната флотилия за Газа

Хуманитарната помощ, транспортирана от международната флотилия „Глобал Сумуд“ за ивицата Газа, да бъде предадена на кипърски епархии на Латинския патриархат в Йерусалим, оттам да бъде транспортирана до израелското пристанище Ашдод, а след това по
24.09.2025 08:49

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа каза, че е била атакувана от израелската армия с дронове и сигнални ракети

Организаторите на пропалестинската флотилия, която се надяваше да достави хуманитарна помощ в ивицата Газа, заявиха, че Израел ги е атакувал със "светлинни бомби, експлозивни сигнални ракети и вероятно химически вещества", докато са се приближавали към опустошената от война палестинска територия, предаде ДПА.
21.09.2025 14:10

Две стачки разгорещяват в Италия темата за ивицата Газа

Италия е приклещена този уикенд между две общонационални стачки, свикани по призив на синдикални конфедерации под надслова „Италия спира заради Газа“, отбелязват голям брой италиански медии, сред които АНСА, Ти Джи Ком 24, „Република“, „Соле 24 оре“, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Рома тудей“, „Фанпейдж“, „Кориере дела сера“, „Стампа“. Стачните действия заради случващото се в Газа бяха обявени по-рано през настоящата седмица. Първият стачен ден вече отмина и беше на 19 септември. Вторият стачен ден е утре.

