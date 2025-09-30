Италианският премиер Джорджа Мелони призова флотилията с помощи за ивицата Газа да прекрати веднага мисията си

Италианският премиер Джорджа Мелони призова днес международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, да прекрати веднага мисията си, предаде Ройтерс.

Мелони заяви, че търсенето на конфликт с Израел може да наруши сегашния "крехък баланс", който е на път да доведе до мир благодарение на предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план.

"Мнозина биха се радвали да провалят" този план, каза Мелони в изявление.

"Опасявам се, че опитът на флотилията да пробие морската блокада на Израел може да се превърне в претекст за подобно действие. Поради тази причина смятам, че флотилията трябва да спре веднага", добави италианският премиер.