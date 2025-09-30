Италианският премиер Джорджа Мелони призова флотилията с помощи за ивицата Газа да прекрати веднага мисията си

Подробно търсене

Денис Киров
Италианският премиер Джорджа Мелони. Снимка: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
Рим,  
30.09.2025 22:15
 (БТА)

Италианският премиер Джорджа Мелони призова днес международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, да прекрати веднага мисията си, предаде Ройтерс.

Мелони заяви, че търсенето на конфликт с Израел може да наруши сегашния "крехък баланс", който е на път да доведе до мир благодарение на предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план.

"Мнозина биха се радвали да провалят" този план, каза Мелони в изявление.

"Опасявам се, че опитът на флотилията да пробие морската блокада на Израел може да се превърне в претекст за подобно действие. Поради тази причина смятам, че флотилията трябва да спре веднага", добави италианският премиер.

/СХТ/

Свързани новини

30.09.2025 20:12

Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глобал Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.
30.09.2025 15:19

Израел обвини флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва хуманитарна помощ към Газа, че има връзки с чуждестранно крило на "Хамас"

Израел обвини частната флотилия "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на "Хамас", предаде ДПА.
30.09.2025 09:46

АНСА: Флотилията „Глобал Сумуд“ ще достигне опасната зона в близост до бреговете на Израел

Флотилия „Глобал Сумуд“ ще напусне международните води и ще достигне точката, в която рискува да бъде прехваната от Силите за отбрана на Израел, заяви Тони Лапичирела, италиански активист, плаващ на един от плавателните съдове, участващи във
29.09.2025 18:11

Турски дронове кръжат над напредващата към Газа флотилия с хуманитарна помощ „Глобъл Сумуд“, информира Ройтерс

Турция се присъедини към Испания, Италия и Гърция в наблюдението на флотилията „Глобъл Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, с напредването на плавателните съдове от флотилията на изток през Средиземно море, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни за полетите в региона.
29.09.2025 15:52

Турция евакуира пътници от флотилията „Глобал Сумуд“, след като лодката им се повреди

Турските власти са евакуирали пътници от една от лодките на флотилията „Глобал Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за ивицата Газа, след като плавателният съд се повредил, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
28.09.2025 19:50

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа ще отплава отново; италианският външен министър предупреди за опасност

Международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа, която беше спряна в продължение на няколко дни в гръцката акватория за ремонти, ще отплава отново за Газа, където активистите ще се опитат да преминат израелската морска блокада и да доставят помощ в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
28.09.2025 12:02

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа възобнови пътуването си въпреки заплахите от Израел

Частната флотилия от около 50 кораба, превозващи хуманитарна помощ за ивицата Газа – „Глобал Сумуд“, е възобновила плаването си, съобщи ДПА, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на кораби MarineTraffic.

