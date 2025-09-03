Четирима италиански депутати се включват в хуманитарната флотилия за Газа, а италиански министри осъдиха обстрела по силите на ООН в Ливан

Четирима италиански парламентаристи ще се включат в глобалната хуманитарна флотилия за Газа, предаде АНСА.

Това са евродепутатката Бенедета Скудери от „Съюз Зелени Левица“, депутатът от Демократическата партия Артуро Ското, евродепутатката от Демократическата партия Анализа Корадо и сенаторът от „Движение 5 звезди“ Марко Кроати. И четиримата парламентаристи са представители на италиански опозиционни партии.

Четиримата депутати на борда на италиански плавателни съдове, които ще влязат в състава на флотилията, ще отпътуват за Газа в неделя вместо в четвъртък, както беше планирано заради прогнозирано лошо време в Средиземно море, което вече забави напредъка на цялата флотилия, потеглила от Барселона. Лидерката на Демократическата партия Ели Шлайн заяви, че ЕС и италианското правителство трябва да подкрепят флотилията, след като израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че корабите ще бъдат конфискувани и хората на борда им ще бъдат задържани и третирани като заподозрени за тероризъм.

На борда на един от корабите от флотилията е шведската активистка Грета Тунберг, припомниха световните агенции.

Същевременно италианският външен министър Антонио Таяни осъди израелската атака срещу силите на ООН в Ливан. Това стана след като силите на ООН в Ливан казаха, че израелските сили са хвърлили четири гранати близо до миротворци на ООН, докато те са разчиствали пътна блокада.

Мисията на ООН в Ливан заяви, че това е една от най-сериозните атаки по миротворците й там от края на конфликта между Израел и „Хизбула“ в края на ноември. Една от хвърлените гранати е паднала на 20 метра от персонала и превозните средства на ООН.

Осъждането от страна на Таяни дойде чрез пост в „Екс“ след негова среща със съветника по близкоизточните въпроси на президента на САЩ Доналд Тръмп – Масад Булос. Таяни припомни, че мисията на ООН в Ливан гарантира сигурността и стабилността на близкоизточната страна.

Италия участва с над 1000 военни в тази мисия, припомня АНСА.

По повод обстрела италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пък заяви, че той не е бил грешка, а е бил избор на израелските сили, който той дефинира като неприемлив и неразбираем.

"За разлика от минали инциденти, засегнали нашият контингент, този път не става дума за грешка, а за нещо случило се независимо от волята на израелските сили, а според онова, което казват силите на ООН в Ливан, става дума за умишлен избор", каза Крозето и заяви, че ще изрази силно възражение пред израелския си колега.