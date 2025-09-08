Подробно търсене

Европейската комисия обяви, че не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа

Валерия Динкова
Шведската активистка Грета Тунберг и други активисти на борда на една от лодките на хуманитарната флотилия при отплаването ѝ от Барселона, 31 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Emilio Morenatti
Брюксел,  
08.09.2025 16:43
 (БТА)
Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви днес говорителката ѝ Ева Хърнчижова, цитирана от Франс прес.

"Не насърчаваме тези флотилии, тъй като те могат да утежнят ситуацията в основите ѝ и да изложат хората на опасност", обясни Хърнчижова. "Вярваме, че най-добрият начин да осигурим хуманитарна помощ е чрез договорености с нашите партньори. Това е, което се опитваме да постигнем", добави тя.

Флотилия с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, отплава от Барселона преди седмица за разкъсваната от война палестинска територия, с цел да "разбие нелегалната блокада на Газа", съобщиха организаторите.

Лодките на флотилията "Global Sumud" (на арабски sumud означава непоколебимост – бел. ред.) , която трябва да стигне бреговете на ивицата Газа в средата на септември, вчера спря в Тунис, където активистите бяха приветствани от над хиляда души в Сиди Бу Саид. Очаква се лодките да отплават отново в сряда.

Новата инициатива за доставка на хуманитарна помощ дойде след подобни опити с участието на Грета Тунберг, които не успяха да изпълнят мисията си.

Лодката "Мадлийн" с 12 активисти на борда бе прехваната на 9 юни от израелските сили на около 185 км западно от бреговете на Газа.

"Това не помага" за подобряване на ситуацията в анклава, заяви днес говорителката на ЕК.

В края на август ООН обяви ситуация на глад в ивицата Газа, където  500 000 души са в "катастрофална" ситуация, припомня АФП.

/ИТ/

