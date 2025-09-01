Флотилията, която транспортира хуманитарна помощ за ивицата Газа и активисти в подкрепа на палестинците, потегли отново от Барселона, предаде Франс прес.

Корабите първо тръгнаха от испанския град за Газа вчера, но бяха принудени да се върнат обратно заради буря в Средиземно море..

Целта на двайсетината плавателни съда е „да отворят хуманитарен коридор и да сложат край на геноцида, който е в ход срещу палестинския народ в контекста на войната между Израел и „Хамас“, казват организаторите на инициативата.

Сред активистите на борда на един от корабите от флотилията е и шведската екоактивистка Грета Тунберг, която участваше в подобно пътуване на борда на друг плавателен съд по-рано тази година. Тогава израелски войници се качиха на борда на кораба, когато той беше на 200 километра от брега и го откараха в Ашдод, израелско пристанище на север от ивицата Газа. После Тунберг и други активисти бяха депортирани.

