Кораби, превозващи хуманитарна помощ и активисти, се готвят да отплават от Барселона към Газа

Флотилия от кораби се готви да отплава днес за ивицата Газа с хуманитарна помощ на борда на фона на засилващото се израелско настъпление срещу град Газа и ограниченията върху доставките на храна и основни стоки в северната част на палестинския анклав, предаде ДПА.

Глобалната флотилия „Сумуд“ ще се опита да пробие израелската блокада на палестинската територия и да достави хуманитарна помощ, храна, вода и лекарства в Газа.

Морският конвой, съставен от представители на 44 държави, ще се присъедини към още кораби от пристанища в Италия, Гърция и Тунис през следващите дни по маршрута си от западния край на Средиземно море до Ивицата Газа, според организаторите. Очаква се да се съберат общо около 20 кораба.

Сред най-разпознаваемите фигури в експедицията, съставена от активисти, политици и журналисти са шведската екоактивистка Грета Тунберг и актьорите Сюзън Сарандън и Лиъм Кънингам.

Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато атака на бойци на палестинското движение „Хамас“ в Израел отне живота на 1200 души, повечето от които цивилни, и взе 251 души за заложници. Според здравното министерство на територията, ответната военна операция на Израел в Газа досега е отнела живота на над 63 000 души и е разселила почти цялото население на анклава.