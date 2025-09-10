Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че още една нейна лодка е била ударена в предполагаема атака с дрон, не се съобщава за ранени

Флотилията с хуманитарна помощ "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), която пътува за ивицата Газа, заяви рано тази сутрин, че още една нейна лодка е била ударена в предполагаема атака с дрон, но не се съобщава за ранени, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това става само ден, след като хуманитарната организация каза, че друг неин плавателен съд е бил ударен в туниски води.

Флотилията е международна инициатива, която се опитва да пробие морската блокада на Израел, като достави хуманитарна помощ на разкъсваната от войната ивица Газа, използвайки търговски съдове с подкрепата на общо 44 държави.