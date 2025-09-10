Подробно търсене

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че още една нейна лодка е била ударена в предполагаема атака с дрон, не се съобщава за ранени

Светослав Танчев
Активисти махат от един от плавателните съдове, пътуващи за ивицата Газа, за да се опитат да пробият морската блокада на Израел, като доставят хуманитарна помощ в палестинския анклав. Снимка: AP/Emilio Morenatti
Тунис,  
10.09.2025 02:55
 (БТА)
Флотилията с хуманитарна помощ "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), която пътува за ивицата Газа, заяви рано тази сутрин, че още една нейна лодка е била ударена в предполагаема атака с дрон, но не се съобщава за ранени, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това става само ден, след като хуманитарната организация каза, че друг неин плавателен съд е бил ударен в туниски води.

Флотилията е международна инициатива, която се опитва да пробие морската блокада на Израел, като достави хуманитарна помощ на разкъсваната от войната ивица Газа, използвайки търговски съдове с подкрепата на общо 44 държави.

Свързани новини

08.09.2025 16:43

Европейската комисия обяви, че не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа

Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви днес говорителката ѝ Ева Хърнчижова, цитирана от Франс прес.
01.09.2025 20:29

Лошото време принуди флотилията с хуманитарна помощ за Газа да се върне в Барселона

Флотилия от пропалестински активисти на повече от 20 лодки днес се върна в испанския град Барселона, след като се сблъска с лошо време, съобщиха организаторите, цитирани от ДПА. "Поради опасни метеорологични условия се върнахме в пристанището, за да

Към 03:55 на 10.09.2025 Новините от днес

