Внукът на Мандела заяви, че животът на палестинците в Газа е по-тежък от апартейда в Южна Африка

Валерия Динкова
Внукът на Нелсън Мандела - Мандла Мандела. Снимка: Rodger Bosch/pool photo via AP
Йоханесбург,  
04.09.2025 12:32
 (БТА)
Внукът на Нелсън Мандела заяви, че животът на палестинците под израелска окупация е много по-лош от всичко, което чернокожите южноафриканци са изпитали по време на апартейда и призова международната общност да се намеси в тяхна подкрепа, предаде Ройтерс.

Петдесет и една годишният Мандла Мандела говори пред Ройтерс от летището в Йоханесбург, откъдето отпътува за Тунис, за да се присъедини към флотилията, която  има за цел да достави храна и хуманитарна помощ в ивицата Газа, въпреки морската блокада, наложена от Израел.

"Много от нас, които посетиха окупираните палестински територии и се върнаха с едно заключение - че палестинците изпитват далеч по-лоша форма на апартейд, отколкото ние някога сме преживявали", заяви Мандела. "Вярваме, че международната общност трябва да продължи да подкрепя палестинците, точно както те стояха рамо до рамо с нас", добави той.

Израел отхвърли сравненията между живота на палестинците, които живеят под окупация или икономическа блокада в продължение на над половин век, и ерата на апартейда в Южна Африка, когато мнозинството на чернокожите беше управлявано с репресивни мерки от малцинството на белите.

Те защитиха и строгите ограничения върху доставките на хуманитарна помощ и други стоки в ивицата Газа, като заявиха, че тези мерки целят да попречат до "Хамас" да достигнат оръжия.

Според Световната продоволствена програмата гладът е широко разпространен в анклава, а авторитетна мониторингова организация посочи, че една четвърт от населението страда от глад.

Мандела се присъедини към група от десет южноафрикански активисти във флотилия от десетки плавателни съда и стотици представители на 44 държави, включително шведската активистка Грета Тунберг.

Партия "Африкански национален конгрес" заяви, че мисията на активистите, участващи във флотилията, "отразява нашата собствена борба за освобождение".

Мандела подчерта, че когато апартейдът е приключил през 1994 г., това е станало след интензивен натиск и санкции от страна на други държави. "Южна Африка бе изолирана по време на апартейда и в крайна сметка режимът се срина. Вярваме, че е настъпило време същото да се направи и в подкрепа на палестинците", добави той.

/ГГ/

