Десетки палестинци бяха убити в Газа при поредните израелски атаки

Алексей Маргоевски
Палестинци минават покрай разрушена сграда в квартал Римал в град Газа, 31 август 2025 г. Снимка: AР/Jehad Alshrafi
Газа,  
03.09.2025 19:16
 (БТА)
Десетки палестинци бяха убити при поредните израелски атаки в ивицата Газа, съобщи днес палестинската новинарска агенция УАФА.

От полунощ насам общо 40 души са загинали при различни инциденти, като само в болница "Аш Шифа" в град Газа са докарани 17 тела, посочва УАФА.

Израел засега не е отговорил на запитванията за коментар за атаките.

Еврейската държава постоянно повтаря, че води борба срещу палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа и се стреми да пощади живота на цивилните, отбелязва ДПА.

Израелската армия обяви, че преди планираното превземане на град Газа в следващите седмици са насрочени учения, по време на които войските ще "отработват бойни маневри на открит терен и в градска среда, за да укрепят оперативната си готовност в ивицата Газа".

Според различни оценки в град Газа има около 1 милион души. Очевидци твърдят, че много палестинци вече са избягали на юг преди планираната израелска офанзива. Израел обаче твърди, че "Хамас" се опитва да попречи на местните жители да напуснат града.

Конфликтът в Газа беше предизвикан от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при които загинаха около 1200 души, а над 250 души бяха взети за заложници.

Израел отговори с масирани въздушни удари и сухопътна операция в ивицата Газа, която досега е довела до смъртта на над 63 700 души, сочат данни на контролираните от "Хамас" здравни власти в палестинския анклав.

/СХТ/

