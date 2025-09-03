Подробно търсене

Израелската армия навлиза все по-дълбоко в град Газа, принуждавайки още хора да напуснат домовете си

Временен палатков лагер за разселени палестинци в района близо до пристанището на град Газа. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
03.09.2025 13:14
Израелската армия навлиза все по-дълбоко в град Газа. Днес войници и танкове заеха позиции в един от най-големите и най-гъсто населени квартали на градския център – "Шейх Радуан", предаде Ройтерс.

Въпреки международните призиви да прекратят офанзивата, през последните седмици израелските сили напреднаха през предградията на град Газа и сега са само на няколко километра от центъра.

Жителите на град Газа заявиха, че военните са унищожили домове и палаткови лагери, в които са били настанени палестинци. Според местните здравни служители, най-малко 24 палестинци, сред които и деца, са убити днес на територията на анклава. Повечето от жертвите са в град Газа.

Израелската армия заяви, че ще продължи да действа срещу „терористичните организации“ в Газа и ще „елиминира всяка заплаха“ за държавата Израел.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху нареди на армията да превземе Газа. Той определи града като „последната крепост“ на „Хамас“. Нетаняху настоява, че движението трябва да бъде разгромено, ако не сложи оръжие и не се предаде.

Десетки хиляди израелски резервисти се явиха на служба вчера, за да подкрепят офанзивата в град Газа. Миналия месец военен представител заяви пред репортери, че се очаква тези сили да изпълняват предимно небойни функции, като например разузнаване, или да поемат задачите на места като Западния бряг, а войници, които в момента са разположени там, да бъдат прехвърлени в Газа.

Атаката срещу град Газа заплашва да разсели един милион палестинци – почти половината от населението на анклава. През последните седмици израелската армия нареди на цивилните в Газа да напуснат домовете си.

В същото време в Израел продължават протестите с искане за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на израелските заложници.

Днес десетки протестиращи се качиха на покрива на Националната библиотека в Йерусалим. Те разпънаха голям транспарант с изображение на израелския премиер Бенямин Нетаняху и надпис: „Ти предаде заложниците и ги уби“. Отделна група демонстранти запалиха кофи за боклук пред резиденцията на Нетаняху в Йерусалим. Трета група активисти блокира пътя, водещ до израелския парламент.

 

 

/ВС/

