Израелският външен министър каза, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и "Хамас" сложи оръжие

Светослав Танчев
Израелският министър на външните работи Гидеон Саар. Снимка: Kay Nietfeld/dpa via AP
Йерусалим,  
07.09.2025 11:35
 (БТА)
Израелският министър на външните работи Гидеон Саар каза днес, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и палестинското ислямистко движение "Хамас" сложи оръжие, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление на пресконференция с датския му колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим.

Агенцията отбелязва, че изявлението на израелския външен министър идва ден, след като "Хамас" повтори отдавнашната си позиция, че ще освободи всички заложници, ако Израел се съгласи да сложи край на войната и изтегли войските си от град Газа.

/СХТ/

07.09.2025 09:27

Десетки хиляди демонстранти се събраха снощи в Йерусалим, за да поискат освобождаване на израелските заложници и край на войната в Газа

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега, десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.
06.09.2025 20:10

Израелските въоръжени сили призоваха жителите на град Газа да се изтеглят на юг и бомбардираха многоетажна сграда

Израелските въоръжени сили призоваха палестинците в град Газа да се изтеглят на юг и след това бомбардираха многоетажна сграда в момент, когато силите на Израел навлизат все по-дълбоко в най-големия град в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
06.09.2025 15:03

Израел унищожи още една многоетажна сграда в Газа, съобщиха израелските власти и очевидци

Израел унищожи днес многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа, съобщиха очевидци малко след като израелската армия бомбардира периметър, в който бе отправила предупреждение за евакуация на жителите, предаде АФП. Армията "удари
06.09.2025 06:29

САЩ водят "много задълбочени" преговори с "Хамас" и призоваха групировката да освободи заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон води "доста усилени" преговори с палестинското движение "Хамас", и призова групировката да освободи всички заложници в Газа, предаде Ройтерс. "Водим много усилени преговори с "Хамас", каза Тръмп
05.09.2025 14:24

Израелската армия обяви, че скоро ще нанесе удари по високи сгради в град Газа

Израелската армия обяви, че преди да започне обявената операция за превземане на град Газа, през следващите дни ще нанесе удари по високи сгради в града, които според нея са превърнати в "терористична инфраструктура", предаде Франс прес.
05.09.2025 04:49

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, заяви, че "немислимото" в град Газа вече се случва

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, предупреди, че "детството не може да оцелее" в град Газа на фона на подготвяното от Израел превземане на града в рамките на войната му с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде ДПА.
04.09.2025 00:39

Групировката „Хамас“ повтори, че е готова за всеобхватна сделка за Газа

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс. Заявленията на групировката дойдоха

