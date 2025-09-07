Подробно търсене

Десетки хиляди демонстранти се събраха снощи в Йерусалим, за да поискат освобождаване на израелските заложници и край на войната в Газа

Светослав Танчев
Роднини и поддръжници на израелските заложници, държани от "Хамас", участват в голяма протестна акция снощи с искания за освобождаването им и слагане край на войната в ивицата Газа. Снимка: AP/Mahmoud Illean
Йерусалим,  
07.09.2025 09:27
 (БТА)

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега, десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.

Форумът, представляващ семействата на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа, призова Нетаняху незабавно да изпрати делегация за преговори, за да бъде обсъдено прекратяването на войната и освобождаването на всички израелски заложници. "Хамас" потвърди съгласието си с предложението за примирие, направено снощи от международните посредници.

Вече 3 седмици Израел не е откликнал на отговора на "Хамас" към посредниците, заяви форумът, призовавайки правителството на Нетаняху да приеме сегашното предложение и да започне преговори за постигане на споразумение за връщането на всички заложници.

Предложението включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално 10 живи заложници ще бъдат разменени за палестински затворници.

/СХТ/

