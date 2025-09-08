ООН и Европейската комисия осъдиха атаката в Източен Йерусалим, при която двама палестинци застреляха шестима души

ООН и Европейската комисия днес осъдиха атаката в Източен Йерусалим тази сутрин, при която бяха убити шестима души, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че "категорично осъжда" "терористичното" нападение, при което двама палестинци откриха огън срещу хора на автобусна спирка и по-късно бяха застреляни от израелските сили за сигурност.

Гутериш, който редовно е критикуван от Израел и миналата година бе обявен за "персона нон грата", изказа "искрените си съболезнования" на семействата на жертвите, отбеляза говорителят му Стефан Дюжарик.

Междувременно говорител на Европейската комисия днес призова за прекратяване на враждебните действия в Близкия изток.

"Осъждаме тази атака, както осъждаме всяка загуба на животи", заяви той.

"Призоваваме за деескалация и това показва колко необходимо и важно е спирането на огъня. Гражданите от двете страни - и палестинската, и израелската, страдат от твърде отдавна и твърде много", добави говорителят. "Това трябва да спре сега - крайно време е да бъде прекъснат този цикъл на насилие", каза още той.