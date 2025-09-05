Израелската армия обяви, че скоро ще нанесе удари по високи сгради в град Газа

Израелската армия обяви днес, че преди да започне обявената операция за превземане на град Газа, през следващите дни ще нанесе удари по високи сгради в града, които според нея са превърнати в "терористична инфраструктура", предаде Франс прес.

"В следващите дни армията ще извърши прецизни и целенасочени удари срещу терористична инфраструктура, представляваща пряка заплаха за войниците", се посочва в изявлението, в което се уточнява, че високите сгради ще бъдат специално набелязани.

Преди ударите "ще бъдат предприети многобройни мерки, за да се сведе до минимум рискът от жертви сред цивилното население, включително целенасочени предупреждения, използване на прецизни боеприпаси, въздушно наблюдение и засилено разузнаване", добави израелската армия.