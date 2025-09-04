Подробно търсене

Заместник-председателка на Европейската комисия заяви, че случващото се в Газа е геноцид

Алексей Маргоевски
Заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера. Снимка: АП/Mahesh Kumar A.
Брюксел,  
04.09.2025 22:25
 (БТА)
Заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера заяви днес, че операциите на Израел в Газа представляват геноцид, предаде Ройтерс.

Така Рибера стана първият член на Еврокомисията, който отправя подобно обвинение.

"Геноцидът в Газа разкрива неспособността на Европа да действа и да говори с един глас, въпреки че протестите в европейските градове се разрастват, а 14 държави членки на Съвета за сигурност на ООН призовават за незабавно прекратяване на огъня“, каза Рибера на церемония по откриването на академичната година в Университетапо политически науки в Париж.

Израел многократно е отхвърлял обвиненията, че извършва геноцид в Газа, отбелязва Ройтерс.

Рибера е вторият по ранг служител на Еврокомисията след нейната председателка Урсула фон дер Лайен. Испанската социалистка, чийто ресор включва климатични и антитръстови въпроси, не отговаря за външната политика на ЕС.

Коментарите й бяха по-остри от изявлението, което направи миналия месец, когато заяви, че гладът, разселванията и убийствата в Газа "много приличат" на геноцид.

Европейската комисия обвинява Израел в нарушаване на човешките права в Газа, но не стига дотам да ги определи като геноцид, посочва Ройтерс.

Република Южна Африка обаче заведе дело в Международния наказателен съд в Хага, в което обвинява Израел в геноцид. Израелският
премиер Бенямин Нетаняху отхвърли делото, наричайки го "скандално".

Министерството на външните работи на Израел осъди днешния коментар на Тереса Рибера, предаде Франс прес.

"Осъждаме категорично неоснователните твърдения на заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера. С това си действие Рибера се превръща в проводник на пропагандата на "Хамас", се посочва в изявлението.

/НС/

