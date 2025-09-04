Израелската армия обяви, че е поела контрола над 40% от град Газа

Израелската армия контролира 40% от град Газа, обяви тази вечер нейният говорител Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес.

„Днес контролираме 40% от територията на град Газа. Операцията ще продължи и ще се засили през следващите дни. Групировката "Хамас" ще се изправи пред цялата мощ на армията ни в град Газа. Ще увеличим натиска върху "Хамас", докато движението не бъде победено“, заяви Дефрин.

Миналия месец израелското правителство нареди на армията да установи контрол върху най-големия град в едноименната ивица.