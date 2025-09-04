Подробно търсене

Израелската армия обяви, че е поела контрола над 40% от град Газа

Атанаси Петров
Израелската армия обяви, че е поела контрола над 40% от град Газа
Израелската армия обяви, че е поела контрола над 40% от град Газа
Изглед от полуразрушения град Газа, 23 август 2025 г. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Йерусалим,  
04.09.2025 22:17
 (БТА)
Израелската армия контролира 40% от град Газа, обяви тази вечер нейният говорител Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес.

„Днес контролираме 40% от територията на град Газа. Операцията ще продължи и ще се засили през следващите дни. Групировката "Хамас" ще се изправи пред цялата мощ на армията ни в град Газа. Ще увеличим натиска върху "Хамас", докато движението не бъде победено“, заяви Дефрин.

Миналия месец израелското правителство нареди на армията да установи контрол върху най-големия град в едноименната ивица.

/НС/

04.09.2025 17:15

Бъдещето на палестинския народ трябва да бъде гарантирано, каза папа Лъв XIV пред израелския президент

Папа Лъв XIV каза на израелския президент Ицхак Херцог по време на разговори във Ватикана, че бъдещето на палестинския народ трябва да бъде гарантирано, съобщи Светият престол, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.
04.09.2025 00:39

Групировката „Хамас“ повтори, че е готова за всеобхватна сделка за Газа

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс. Заявленията на групировката дойдоха
03.09.2025 18:45

Тръмп призова "Хамас" незабавно да освободи всички заложници

Американският президент Доналд Тръмп днес отново призова радикалната палестинска групировка "Хамас" да освободи всички израелски заложници, които все още държи в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Според държавния глава на САЩ това би сложило край на

