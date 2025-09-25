Речта на Джорджа Мелони пред ООН - твърда риторика срещу Русия, сериозни критики срещу Израел, призиви за реформа на ООН и упреци срещу зелените сделки и политизираните магистрати

Италианският премиер Джорджа Мелони произнесе речта си пред Общото събрание на ООН вчера, във втория ден от общополитическите дебати на високо равнище в рамките на годишната му сесия в централата на световната организация в Ню Йорк. Словото й продължи 16 минути и беше произнесено на италиански език, съобщават италианските медии.

Изказването си Мелони започна с припомняне, че според Глобалния индекс за мира през 2024 г. в света има 56 въоръжени конфликта, което е най-високият брой от Втората световна война насам. „Живеем в една ускорена историческа фаза, една сложна фаза, която е богата на възможности, но може би е и преди всичко пълна с много опасности“, предупреди Мелони и подчерта, че сега светът е много различен от онова, което е бил преди 80 години, когато се е зародила ООН.

Италианският премиер припомни, че създаването на ООН е имало за основна цел избягването на войната, но 8 десетилетия по-късно се поражда въпросът дали ООН е успяла да постигне това. „Отговорът го знаете всички, защото той е в новините и той е безпощаден“, заяви Мелони. „Мирът, диалогът, дипломацията сякаш не успяват вече да убедят хората и да надделеят. Използването на сила надделява в много случаи и сега сме изправени пред сценария, който папа Франциск описваше – една Трета световна война, водена на части“, заяви Мелони, визирайки над 50-те конфликта в различни части на света.

Тя припомни на първо място сред тези конфликти агресивната широкомащабна война на Русия срещу Украйна. „Руската федерация, един постоянен член на Съвета за сигурността на ООН, потъпка член втори от Устава на ООН, наруши териториалната цялост и политическата независимост на друга суверенна държава с желанието да анексира територия. И днес Русия не се показва склонна да приеме сериозно нито една покана да седне на масата на преговорите за мир“, подчерта Мелони. „Тази дълбока рана, нанесена на международното право, както можеше да се предвиди, имаше дестабилизиращи последствия, далеч отвъд границите, в които се води тази война. Конфликтът в Украйна разпали отново и детонира няколко други кризисни огнища. В същото време ООН се раздели още повече“, подчерта италианският премиер.

Тя отбеляза, че не е случайност, че „Хамас“ се е възползвал от отслабването на тази архитектура на света, за да извърши на 7 октомври 2023 г. атаката си срещу Израел. „Жестокостта и бруталността на тази атака породиха от страна на Израел една реакция, която принципно е легитимна. Защото всяка държава и всеки народ имат правото да се защитават“, заяви Мелони. „Но реакцията на една агресия трябва винаги да зачита принципа на пропорционалността“, предупреди тя .„И Израел прехвърли този предел с една широкомащабна война, която засяга прекомерно палестинското население. И именно поради това еврейската държава в крайна сметка наруши хуманитарните норми, причинявайки масово избиване на цивилни граждани“, изтъкна Мелони. Тя припомни, че Италия нееднократно е определяла тези действия на Израел като неприемливи и поради тази причина сега е решила да изрази подкрепа за някои от санкциите, предложени от Европейската комисия срещу Израел. „Но ние не се присъединяваме към онези, които прехвърлят цялата отговорност за случващото се в Газа върху Израел. Защото „Хамас“ е този, който разпали войната. „Хамас“ е този, който може да сложи край на страданията на палестинците, като незабавно освободи всички заложници. „Хамас“ е този, който изглежда иска да просперира от страданията на народа, който твърди, че представлява“, отбеляза италианският премиер и добави, че „Израел трябва да излезе от капана на тази война. Трябва да го направи заради историята на еврейския народ, заради демокрацията си, заради невинните хора, заради универсалните ценности на свободния свят, към който принадлежи“.

Тя изтъкна, че за да се сложи край на войната в Газа, са нужни конкретни решения, защото мирът не се гради само върху призиви или от идеологически изявления, а се гради с търпение, кураж и разум. Мелони припомни, че децата на Газа искат отговор, който да подобри тяхното положение и подчерта, че в тази насока Италия вече се е ангажирала, като например приема палестински деца за лечение в италиански болници. Мелони изтъкна, че Италия е на разположение за всеки, който е склонен да работи по сериозен план за освобождаване на заложниците от Газа, за трайно прекратяване на огъня, за изключването на „Хамас“ от всякаква динамика на управление на Палестина, за поетапното изтегляне на Израел от палестинския анклав, както и за ангажимента на международната общност в управлението на фазите, които ще последват прекратяването на огъня до реализирането на перспективата за две държави.

Тук Мелони заяви, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно войната в Газа и Близкия изток са много интересни и припомни, че той ги е дискутирал с представители на арабските страни. Мелони заяви, че Италия е готова да помогне в тази насока. Италианският премиер визираше това, че Тръмп представи на лидерите на няколко мюсюлмански страни мирен план от 21 точки за Близкия изток и Газа. Си Ен Ен припомня, като се позовава на информирани източници, че планът на Тръмп включва редица точки, които администрацията е направила вече публично достояние, включително освобождаване на всички заложници и постоянно прекратяване на огъня. Той също така очертава рамка за това как Газа може да бъде управлявана без „Хамас“ и включва предложение за постепенно изтегляне на Израел от ивицата Газа.

Говорейки за Израел и палестинския въпрос, в изказването си пред Общото събрание на ООН Мелони заяви също така: „Смятаме, че Израел няма право да пречи на създаването на палестинска държава, нито да строи нови селища в Западния бряг, за да предотврати това. Затова подписахме Декларацията от Ню Йорк за решението за две държави. Това е историческата позиция на Италия по палестинския въпрос, позиция, която никога не се е променяла. В същото време считаме, че признаването на Палестина трябва да има две задължителни предпоставки: освобождаването на всички израелски заложници и отказът на „Хамас“ да има каквато и да е роля в управлението на Палестина. Защото този, който е предизвикал конфликта, не може да бъде награден“, изтъкна италианският премиер.

След темите за войната на Русия в Украйна и войната в ивицата Газа Мелони изтъкна нуждата от дълбока реформа на ООН, която да не е идеологическа, а прагматична и реалистична. Само чрез такава реформа ООН ще бъде днес на висотата на предизвикателствата в света. „Нуждаем се от гъвкава, ефективна институция, способна да реагира бързо на кризи. Прозрачна в мисията си, прозрачна в разходите си. Способна да сведе до минимум бюрокрацията, разхищенията, дублирането (на роли, задължения и задачи). Стъкленият дворец трябва да бъде и стъклен дом“, заяви Мелони, визирайки ООН.

Освен реформа на ООН, която да бъде започната първо с реформа на Съвета за сигурност, е нужна и дълбока реформа на всички инструменти за регулиране на отношенията между страните и за защита на правата на човека, в това число и на международните конвенции, подчерта още Мелони. Като пример тя посочи конвенциите, които регулират миграцията и предоставянето на убежище. Според нея тези конвенции в една епоха, в която има трафиканти на хора, вече не са актуални. В допълнение тези вече неактуални конвенции са интерпретирани по един идеологически и едностранчив начин от политизирани магистрати и в крайна сметка се стига по потъпкване на правото, вместо на неговото утвърждаване, заяви италианският премиер. Мелони подчерта, че заедно с други страни, които споделят същото мнение, ще работи за реформа в тази насока. Целта на тези усилия ще бъде да се изгради една система, която, както е било в миналото, е способна да гарантира фундаменталните човешки права заедно със свещеното право на всяка нация да защитава своите граждани и граници, да упражнява своя суверенитет, да управлява въпроса за миграцията, заяви Мелони. Тя подчерта, че международната общност трябва да се обедини в борбата срещу феномена на трафика на хора и, че „ООН, както и други международни институции като ЕС, не могат да си затварят очите или да стигнат до там да защитават престъпници в името на предполагаеми граждански права“. Мелони не навлезе в детайли по този въпрос в изказването си. Тя продължи с темата за онези, които по света са преследвани заради религията им. „ООН не може лицемерно да смята, че някои човешки права заслужават по-малка защита от други“, заяви тя, визирайки това, че на десетки милиони хора по целия свят – предимно християни – е отказвано правото на религиозна свобода и те са преследвани и избивани в името на вярата си.

Говорейки за миграцията, Мелони не пропусна, както винаги прави в речите си на големи форуми и срещи на върха, да изтъкне италианските усилия в тази насока. Тя припомни италианския „План Матеи“ за Африка, по който Италия вече работи в 14 африкански страни. Съгласно този план Италия заедно с външни партньори, като ЕС, ООН, Африканската банка за развитие, международните финансови институции или пък Обединените арабски емирства, работи за постигане на просперитет на африканските държави, което да даде правото на хората там да не емигрират.

„За разлика от другите играчи на политическата сцена, ние нямаме скрити мотиви в Африка. Нас не ни интересува експлоатацията на африканския континент заради богатите му суровини. Интересува ни обаче просперитета на Африка, интересува ни това тя да може да разработва своите ресурси, да осигурява работа и да предоставя перспективи на най-добрите си кадри и да може да разчита на стабилни правителства и динамични и сигурни общества“, заяви Мелони, която не веднъж е казвала, че подобен просперитет ще ключът към възпирането на миграцията откъм Африка за Европа. Италианският премиер обаче припомни от трибуната на ООН, че всичко това налага и решение по спешния въпрос за дълговете на африканските страни. „Италия планира да конвертира през следващите 10 години целия размер на дълга на икономически по-слабо развитите държави, според критериите на Световната банка, и да намали с 50 % дълга на държавите със среден и нисък доход. Цялата операция през идните 10 години ще ни позволи да конвертираме над 235 милиона евро дълг в проекти за развитие, които да се реализират на място“, заяви Мелони и подчерта, че Италия се надява това да послужи за пример и за други страни.

В речта си италианският премиер не пропусна и друга тема, която тя винаги засяга в изказванията си - „зелените планове“, тоест производствените модели, които според нея в Европа и в целия Запад водят по-скоро до деиндустриализация, а не до декарбонизация. „Трансформирането на цели производствени сектори въз основа на теории, които не отчитат нуждите – и икономическите възможности – на хората, беше грешка, която причинява страдания на най-уязвимите социални слоеве и води до спад за средната класа, налагайки нерационални потребителски решения“, заяви Мелони. „Неустойчивият екологизъм почти унищожи автомобилния сектор в Европа, създаде проблеми в САЩ, доведе до загуба на работни места, затрудни конкурентоспособността“, допълни тя и подчерта, че най-парадоксалното е, че всичко това не е подобрило общото състояние на нашата планета.

„Разбира се, не става въпрос да се отричат климатичните промени, а да се утвърди разумът, което означава преди всичко технологична неутралност и постепенни реформи вместо идеологически екстремизъм“, каза Мелони и подчерта, че трябва да се уважава околната среда, но човекът трябва да остане в центъра на това отношение към околна среда. „Защото бяха необходими векове, за да изградим нашите (индустриални) системи, но са достатъчни само няколко десетилетия, за да се озовем в индустриална пустиня. Само че, както съм казвала многократно, в пустинята няма нищо зелено“, изтъкна италианският премиер.

В края на речта си Мелони припомни, че тази година Италия отбелязва и 70 години от присъединяването си към ООН и това води до отговорност за нея да работи за едно по-справедливо и сигурно бъдеще в целия свят. Мелони отчете, че това ще е една трудна битка. Но тук тя припомни думите на италианския Свети Франциск, дал името си на града, в който се зароди ООН, а именно: „трудните битки са единствено за онези, които имат достоен за пример кураж“. „Мисля, че е време да демонстрираме този кураж“, заключи речта си Мелони.

Тази реч днес е водеща тема за италиански издания. В. „Република“ се спира върху пасажите от нея за Израел и войната в Газа, но и върху това, че Мелони е използвала трибуната на Общото събрание на ООН, за да отправи нападки към италианските съдии, които пречат на плановете й за борба с трафика на хора и с незаконната миграция, като например плана за центровете за мигранти в Албания, блокиран от италианските магистрати.

От трибуната на ООН Мелони отправи най-твърдата атака срещу Израел, отправяна от Италия досега, подчертава „Стампа“.

„Кориере дела сера“ се спира върху три основни акцента от изказването на Мелони – първо, че Русия е потъпкала Устава на ООН, второ, че Израел е прехвърлил предела и няма право да пречи на зараждането на палестинска държава и трето, че политизирани съдии пречат на усилията в борбата с незаконната миграция.

„Остър упрек към Русия и сериозна критика към Нетаняху“, така АНСА, обобщава речта на Мелони. Агенцията акцентира и върху идеите на Италия за реформа на ООН, която да започне от реформа в Съвета за сигурност и която да зачита принципите на равнопоставеност, демократичност и отговорност. Според Мелони не са нужни нови йерархии и нови постоянни членове в Съвета за сигурност на ООН, просто защото това няма да бъде лек за парализата в процеса на взимане на решения, подкопала авторитета и надеждността на тази институция, допълва АНСА, като се позовава на пасаж от изказването на премиерката. Според Мелони реформата на ООН, в частност на Съвета за сигурност, трябва да доведе до по-добро представяне на всички страни, а не само до по-голямо представяне на някои страни, добавя още медията.

„РАИ Нюз“ поставя акцента върху призивите на Мелони за реформа на ООН и на международните конвенции, както и върху критиките й срещу „зелените пактове“, които водят до деиндустриализация.

В 16-минутна реч, произнесена на италиански език, Мелони с ясни думи засегна редица международни теми и припомни на ООН какви са отговорностите на световната организация, коментира „Скай Ти Джи 24“, като акцентира върху думите на Мелони за Русия, за Израел, за палестинската държава, за международните конвенции, за реформата на ООН и за зелените политики.

„Ти Джи Ком 24“ се спира върху изказването на Мелони, че „стъкленият дворец трябва да се превърне в стъклен дом“. Тя заяви това, когато заговори за нуждата от реформа на ООН, така че ООН да може да се справя с предизвикателствата днес, а да не изглежда като стъклен палат, населяван от бюрократи, които са напълно неспособни да се справят със случващото се по света. ООН трябва да се превърне в „стъклен дом“ за хората по света, които да чувстват, че в тази организация някои наистина ги представлява, някои наистина се грижи за тях и е готов да намери решение за проблемите им, както би се случило в един истински дом.

Италиански медии припомнят, че това беше третата реч на Мелони пред Общото събрание на ООН, след тези от 2023 г. и 2024 г. В рамките на участието на италианския премиер в годишната сесия на Общото събрание, тя проведе досега и редица двустранни срещи, сред които със сирийския президент Ахмед аш Шараа, както и с лидерите на Южна Корея, Парагвай, Бангладеш и Катар, се посочва на сайта на италианското правителство.