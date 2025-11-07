Съдия Маргарита Делчева е първият носител на наградата за принос към развитието и утвърждаването на правовия ред и държава

Съдия Маргарита Делчева е първият носител на новоучредената награда за принос към развитието и утвърждаването на правовия ред и правовата държава на името на съдия Мария Ангелова. Тя ѝ беше връчена от Инициативния комитет, подкрепен от Българска асоциация на вещи лица и експерти в Хасково, с представител Албена Желязкова и Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) с представител Пенка Велинова, на официална церемония в Хасково.

"Вярвам, че всеки съдия има принос към развитието на правовия ред и утвърждаването на правовата ни държава, когато се ръководи от закона и вътрешното си убеждение, когато е безпристрастен, независим и обективен, и е човечен, и толерантен, каквато беше съдия Мария Ангелова", каза в обръщението си съдия Делчева, след като получи наградата.

Носителката на първата по рода си регионална награда получи поздравления от името на административните ръководители на съдилищата в Хасково и на Пловдивския апелативен съд, от Хасковската адвокатска колегия, от председателя на Общинския съвет на Хасково Таня Захариева, кмета на общината Станислав Дечев и от областния управител Стефка Здравкова.

"Връчването на тази награда ще ни позволи да не забравяме непримиримостта на съдия Мария Ангелова в нейното отстояване на правото, както и съпричастността ѝ към проблемите на колегите. В същото време наградата символизира независимостта, почтеността и куража, с които се свързва съдийската професия и примера на съдия Делчева, като професионалист“, каза в словото си главният инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Точкова.

Носителят на наградата - съдия Маргарита Делчева, е завършила Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", била е съдия в Окръжен съд-Хасково и адвокат в Адвокатска колегия-Хасково. Има над 37 години юридически стаж и е един от най-авторитетните и уважавани съдии и юристи в България.

Наградата в памет на административния ръководител на Районен съд-Хасково Мария Ангелова (от 2012 г. до 2017 г.), която ни напусна на 31 януари 2023 година, бе учредена по време на изнесеното заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет в Съдебната палата в Хасково на 1 ноември миналата година. Номинацията на съдия Маргарита Делчева за първи неин носител беше одобрена от Инициативен комитет от 13 души -представители на различни съсловни организации на юристите, на вещите лица, на научните среди, представени от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", от страна на неправителствените организации - на Гражданския съвет на ВСС, на бизнеса в лицето на Хасковската търговско-промишлена палата, както и кореспондентите на БТА в Хасково, като представители на медиите.