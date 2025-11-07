Потребителското доверие в САЩ се понижи до най-ниската си точка от пандемията от КОВИД-19 на фона на частичното затваряне на правителството

Потребителското доверие в Съединените щати е спаднало през ноември до най-ниското равнище от близо три години и половина, показва проучване на Университета на Мичиган, цитирано от Ройтерс.

Индексът на потребителските нагласи е намалял до 50,3 пункта от 53,6 пункта през октомври – най-ниското му ниво от юни 2022 г. насам, когато все още пандемията от КОВИД-10.

"С продължаващото вече повече от месец блокиране на федералното правителство, потребителите изразяват все по-големи опасения за негативни последици върху икономиката", заяви ръководителят на изследването на изследването Джоан Шу. Тя посочи, че спадът в доверието е обхванал всички социални групи – по възраст, доход и политическа принадлежност.

Продължаващото частично спиране на работата на правителството, което навлезе във втория си месец, е довело до съкращения на социални помощи, включително на хранителни купони за милиони домакинства с ниски доходи. Стотици хиляди федерални служители са временно освободени или работят без заплащане, а пътуващите по със самолет се сблъскват със закъснения и анулирани полети.

Според проучването очакванията за инфлацията през следващата година са се повишили до 4,7 на сто от 4,6 на сто през октомври, докато прогнозите за петгодишния период са се понижили до 3,6 на сто от 3,9 на сто