С литургия, курбан и родова среща в село Крушовене ще отбележат 140-годишнината на храм „Свети Архангел Михаил“

С литургия, курбан и родова среща на 8 ноември в село Крушовене, община Долна Митрополия ще отбележат 140-годишнината на храм „Свети Архангел Михаил“. Това съобщи за БТА един от организаторите на събитието Емил Попов. Литургията ще отслужи отец Бойко.

Строежът на храма в селото е започнал почти веднага след освобождението на България и е завършил през 1885 г. На самата сграда и сега се вижда надпис 1884 г., но местните смятат, че понеже строежът е бил голям, строителите са поставили надписа още докато не е било развалено скелето, но освещаването е станало година по-късно.

За храмовия празник организаторите са почистили двора на храма от храсти и отпадъци. За това са им помогнали с техника от Община Долна Митрополия.

След църковния празник в селото ще се състои родова среща по повод 237 години на рода на Емил Попов. Основателят на рода е роден през 1788 г. в котленските села и българското му име е неизвестно. Когато е избягал във Влашко, му дават името Кодро. През 1812 г. той се завръща с жена си Войка и се установяват в село Крушовене. Там основава килийно училище и църква, която се помещава в землянка. Раждат им се трима сина. Единият, Тодор, става поп. Друг от братята, Петър, става кмет на селото. По тяхна инициатива е изграден храмът „Свети Архангел Михаил“. По повод 200-годишнината на рода в центъра на Крушовене са построили чешма, която сега също е реновирана. Около нея с доброволен труд са обособили кът за отдих.