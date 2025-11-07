Подробно търсене

Леко намаление на престъпленията, завършили с осъждане, през 2024 година в област Враца спрямо 2023 г., отчитат от НСИ

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Леко намаление на престъпленията, завършили с осъждане, през 2024 година в област Враца спрямо 2023 г., отчитат от НСИ
Леко намаление на престъпленията, завършили с осъждане, през 2024 година в област Враца спрямо 2023 г., отчитат от НСИ
БТА, Окръжен съд - Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
07.11.2025 18:41
 (БТА)

Леко намаление на престъпленията, завършили с осъждане, през 2024 година в област Враца спрямо 2023 година, отчитат от Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро - Северозапад на страницата си в интернет. През 2024 г. в област Враца са приключили делата на 1 126 извършени престъпления. С осъдителни присъди ефективни и условни са приключили делата за 890 извършени престъпления. През 2023 г. те са били 921, а година по-рано – 1007 броя.  

През 2024 г. обвиняеми са били 1 057 лица, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 378 човека, условно осъдени са 445 човека, освободени от наказателна отговорност са 212 човека, оправдани - 18 обвиняеми, а на четирима делата са прекратени.

През отчетния период най-голям е бил делът на общоопасните престъпления 51.3 процента от общия брой на наказаните престъпления. На второ са тези против собствеността 19 процента, следвани от престъпленията против личността 10.3 процента от всички престъпления, завършили с осъждане.

По отношение на размера на наложените наказания най-голям е процентът на тези с до шест месеца „лишаване от свобода“ – 58,7 процента. Следват тези с наказание от шест месеца до една година – 27,3 процента и от една до три години – 13,4 процента.

През 2024 година осъдените мъже са били 744, или 90.4 процента от общия брой на осъдени лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовата група 30-39 години – 25 процента от общия брой осъдени мъже. При осъдените жени с най-висок относителен дял също са тези във възрастовата група 30-39 години – 33 процента от общия брой на осъдените жени.

През годината са осъдени и 39 непълнолетни младежи, което прави 4.7 процента от всички осъдени.

/ВД/

Свързани новини

16.07.2025 12:47

Мъж бе осъден на шест години затвор за кражба и опит за грабеж, извършени в Мездра, съобщиха от прокуратурата

Мъж получи наказание от шест години лишаване от свобода за кражба и опит за грабеж в гр. Мездра, съобщиха от Апелативна прокуратура София. Делото е на Окръжна прокуратура - Враца. Деянията са извършени от подсъдимия Б.П. в условията на опасен рецидив, докато е бил в домашен отпуск от затворническото общежитие „Казичене“. Там е изтърпявал наказание лишаване от свобода за срок от 15 години, с определение за групиране по пет дела.
25.06.2025 14:18

Двама обвиняеми получиха ефективни наказания „лишаване от свобода“ от Окръжен съд - Враца след споразумения с прокуратурата

Окръжен съд – Враца наложи ефективни наказания „лишаване от свобода“ на двама обвиняеми за различни по вид престъпления, съобщиха от съда. Наказанията са определени въз основа на постигнати споразумения между Окръжна прокуратура – Враца, защитниците
11.04.2025 20:00

Вътрешният министър поздрави за работата служителите на областната полиция във Враца

Вътрешният министър Даниел Митов, каза, че е доволен от работата на Областна дирекция на МВР-Враца. „Не мога да не похваля Областна дирекция - Враца. Всяка една областна дирекция се старае и всеки директор се опитва да постига все по-добри резултати“, посочи Митов и допълни, че там, където има добро взаимодействие между всички местни институции, нещата вървят.
14.03.2025 17:30

Ръст на разгледаните дела през 2024 г. спрямо предходната година отчетоха от Окръжен съд - Враца

Значителен е ръстът на разгледаните дела за изминалата година в Окръжен съд – Враца спрямо предходната 2023.  За отчетния период са разгледани общо 2 255 дела, което е с 249 дела повече в сравнение с 2023 г., когато са били 2006. Данните бяха

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:55 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация