Леко намаление на престъпленията, завършили с осъждане, през 2024 година в област Враца спрямо 2023 г., отчитат от НСИ

Леко намаление на престъпленията, завършили с осъждане, през 2024 година в област Враца спрямо 2023 година, отчитат от Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро - Северозапад на страницата си в интернет. През 2024 г. в област Враца са приключили делата на 1 126 извършени престъпления. С осъдителни присъди ефективни и условни са приключили делата за 890 извършени престъпления. През 2023 г. те са били 921, а година по-рано – 1007 броя.

През 2024 г. обвиняеми са били 1 057 лица, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 378 човека, условно осъдени са 445 човека, освободени от наказателна отговорност са 212 човека, оправдани - 18 обвиняеми, а на четирима делата са прекратени.

През отчетния период най-голям е бил делът на общоопасните престъпления 51.3 процента от общия брой на наказаните престъпления. На второ са тези против собствеността 19 процента, следвани от престъпленията против личността 10.3 процента от всички престъпления, завършили с осъждане.

По отношение на размера на наложените наказания най-голям е процентът на тези с до шест месеца „лишаване от свобода“ – 58,7 процента. Следват тези с наказание от шест месеца до една година – 27,3 процента и от една до три години – 13,4 процента.

През 2024 година осъдените мъже са били 744, или 90.4 процента от общия брой на осъдени лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовата група 30-39 години – 25 процента от общия брой осъдени мъже. При осъдените жени с най-висок относителен дял също са тези във възрастовата група 30-39 години – 33 процента от общия брой на осъдените жени.

През годината са осъдени и 39 непълнолетни младежи, което прави 4.7 процента от всички осъдени.