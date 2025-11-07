В навечерието на професионалния празник на полицията, 67 служители на реда в Ямбол бяха отличени за работата си

Общо 67 служители от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ямбол са отличени за висок професионализъм при изпълнение на задачите си, каза да БТА говорителят на регионалната структура Татяна Павлова. Наградите са връчени днес, в навечерието на 8 ноември – професионалния празник на българската полиция.

Четирима служители на дирекцията са отличени с „Писмена похвала“ със заповед на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Общо 37 служители на реда получават същото отличие, но със заповед на директора на ОД на МВР – Ямбол старши комисар Иван Русев. Трима полицаи са преназначени на по-висока степен на длъжност.

Други 10 служители получават „Писмена похвала” със заповед на началник отдел „Охранителна полиция“ комисар Любомир Донев. Началниците на районните полицейски управления са отличили още 10 служители, допълват от пресцентъра на ОД на МВР.

Да си полицай е призвание. Трябва да си достоен и смел, да си пример и подкрепа, да си отдаден, да си професионалист, но най-вече да си човек. С тези думи директорът на полицията в Ямбол ст. комисар Русев се е обърнал към служителите на реда по повод предстоящия празник, съобщават още от пресцентъра на ОД на МВР.

За 2024 г. областната дирекция в Ямбол е на първо място в страната по разкриваемост на регистрираните престъпления, отчетоха от структурата през април т. г. В представения доклад беше посочено, че общата разкриваемост е повишена до 66,29 процента, което е увеличение с шест пункта спрямо 2023 г.

В началото на юли т. г. директорът на ОДМВР - Ямбол ст. комисар Иван Русев беше награден с „Почетен знак“ на МВР - първа степен, припомня БТА. Удостояването му с отличието бе със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов "за постигнати трайни резултати, безукорно поведение, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения и по случай професионалния празник на МВР".