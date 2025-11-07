Румънският министър на отбраната заяви, че е отказал да приеме подкуп от 1 милион евро, за да повлияе за сключване на сделка с държавна компания

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну потвърди днес, че едно лице се е опитало да купи влиянието му с един милион евро, за да съдейства за сключването на договор с националната оръжейна компания "Ромтехника", но уточни, че е отказал "категорично" каквато и да се среща с въпросното лице, съобщава Аджерпрес.

"Борбата с корупцията не е лозунг за мен, а червена линия. Наскоро едно лице се опита да купи влиянието ми с един милион евро, за да помогна за договор с "Ромтехника". Категорично отказах каквато и да е среща с това лице. Свидетел съм по делото и подкрепям напълно властите за изясняване на деянията", посочи той в публикация във Фейсбук.

Реакцията му идва, след като бившият сенатор от Социалдемократическата партия Мариус Овидиу Исъила беше обвинен от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) в купуване на влияние, след като обещал намеса пред министъра на отбраната във връзка със сключването на договори между частна фирма и държавната оръжейна компания "Ромтехника".

Прокурорите твърдят, че през октомври тази година бившият сенатор е обещал индиректно чрез друго лице (свидетел по делото) сумата от един милион евро на министъра на отбраната, като е смятал, че той може да окаже влияние върху ръководството на "Ромтехника", чийто мажоритарен акционер е Министерството на отбраната, за сключването на търговски договори с частната фирма.

Исъила беше задържан от прокурорите, след като въпросният свидетел подал сигнал срещу него в DNA, а днес съдия издаде заповед за оставането му в предварителния арест за 30 дни.