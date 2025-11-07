С полагане на венци и цветя пред Пантеона "Майка България" бяха отбелязани 140 г. от Сръбско-българската война

Пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война „Майка България“ край село Гургулят, община Сливница, военни и министри отдадоха почит за загиналите и отбелязаха 140 -годишнина от войната.



Пред Пантеона бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, българският патриарх Даниил , кметът на Сливница Васко Стоилков и официални гости.

Пред Пантеона българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва. "Всепризнато е, че битката при Гургулят е едно от най-важните сражения. Днес от дистанцията на времето можем с увереност да заявим, че в този конфликт човешката правда е била на наша страна", каза патриарх Даниил. По думите му "За Бога и църквата всяка война е и остава в същността си зло", независимо от обстоятелствата, които са я предизвикали.