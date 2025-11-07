Подробно търсене

С полагане на венци и цветя пред Пантеона "Майка България" бяха отбелязани 140 г. от Сръбско-българската война

Анита Иванова
С полагане на венци и цветя пред Пантеона "Майка България" бяха отбелязани 140 г. от Сръбско-българската война
С полагане на венци и цветя пред Пантеона "Майка България" бяха отбелязани 140 г. от Сръбско-българската война
БТА, Село Гургулят (7 ноември 2025) Пред Пантеона „Майка България“ се провежда тържествено честване на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война. Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ)
София ,  
07.11.2025 18:48
 (БТА)

Пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война „Майка България“ край село Гургулят, община Сливница, военни и министри отдадоха почит за загиналите и отбелязаха 140 -годишнина от войната.

Пред Пантеона бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал  Емил Ефтимов, българският патриарх Даниил , кметът на Сливница Васко Стоилков и официални гости.

Пред Пантеона българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва. "Всепризнато е, че битката при Гургулят е едно от най-важните сражения. Днес от дистанцията на времето можем с увереност да заявим, че в този конфликт човешката правда е била на наша страна", каза патриарх Даниил. По думите му "За Бога и църквата всяка война е и остава в същността си зло", независимо от обстоятелствата, които са я предизвикали. 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:54 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация