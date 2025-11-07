Община Гурково обявява конкурс за дигитална коледна картичка, в който са поканени за участие всички ученици от местните училища. Това съобщават от местната администрация на официалната си страница. Целта е те да създадат оригинални празнични послания, които да отразяват духа на Коледните празници, а най-добрите творби ще се превърнат в официални поздравителни картички на Общината, които ще бъдат изпратени на партньори и институции.

Срокът за участие е до 4 декември, а победителите ще бъдат обявени на 10 декември. Всеки желаещ може да изпрати творбата си на имейл ivelinateneva90@abv.bg, като е необходимо да посочи своите имена, училище, клас, възраст и телефон за контакт.

От Община Гурково призовават децата да се включат и да покажат своите умения и талант.