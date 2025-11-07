Кампания за събиране на стари автомобилни гуми започва в Ловеч, съобщават от общинската администрация.

Гражданите могат безвъзмездно да оставят старите гуми в близост до контейнерите за разделно събиране.

В периода от 10 до 16 ноември ще бъде организирано събиране и извозване на излезлите от употреба гуми от страна на фирма „ЕКО“ ЕАД.

Целта на инициативата е да се предотврати образуването на нерегламентирани замърсявания около контейнерите за битови отпадъци.

БТА припомня, че подобна кампания се организира и в Троян, като съвместната инициатива на Общината и общинското дружество за третиране, сепариране и компостиране на отпадъци „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ЕООД.