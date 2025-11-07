Подробно търсене

Кампания за събиране на стари автомобилни гуми започва в Ловеч

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Кампания за събиране на стари автомобилни гуми започва в Ловеч
Кампания за събиране на стари автомобилни гуми започва в Ловеч
Снимка: Минко Чернев (архив)
Ловеч,  
07.11.2025 18:30
 (БТА)

Кампания за събиране на стари автомобилни гуми започва в Ловеч, съобщават от общинската администрация.

Гражданите могат безвъзмездно да оставят старите гуми в близост до контейнерите за разделно събиране.

В периода от 10 до 16 ноември ще бъде организирано събиране и извозване на излезлите от употреба гуми от страна на фирма „ЕКО“ ЕАД.

Целта на инициативата е да се предотврати образуването на нерегламентирани замърсявания около контейнерите за битови отпадъци.

БТА припомня, че подобна кампания се организира и в Троян, като съвместната инициатива на Общината и общинското дружество за третиране, сепариране и компостиране на отпадъци „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ЕООД.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:55 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация