Ден на траур във Федерация Босна и Херцеговина и в Черна гора в памет на жертвите от пожара в Тузла

Във Федерация Босна и Херцеговина и в Черна гора днес е ден на траур в памет на жертвите от пожара в дом за възрастни в източния босненски град Тузла, съобщават местните медии.

Единадесет души загинаха, а над 40 са ранени в пожара, избухнал във вторник срещу сряда вечерта на седмия етаж на сградата на дома за възрастни хора.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

Правителството на Федерация Босна и Херцеговина прие вчера решението днешният ден да бъде обявен за ден на траур в тази полуавтономна част на страната.

В деня на траур знамената на обществените сгради са спуснати наполовина, не могат да се провеждат културни и развлекателни събития на обществени места, съдържанието на медиите е съобразено с траурния характер на деня.

Правителството на Босна и Херцеговина не събра кворум, за да приеме решение да бъде обявен ден на траур в цялата страна, тъй като министрите от Република Сръбска не гласуваха, отбелязва босненският информационен сайт „Кликс“.